Los partidos de la Jornada 2 de la UEFA Champions League que se jugarán hoy martes 30 de septiembre de 2025

Con nueve partidos comienza la Jornada 2 de la UEFA Champions League 2025-26 este martes 30 de septiembre entrando en acción los equipos como Real Madrid , Atletico de Madrid, Chelsea, Liverpool, Inter y Bayern Munich.

Kairat Almaty vs Real Madrid - Almaty Ortalyk Stadion - 10:45 horas

El Kairat Almaty recibió un correctivo en su primera experiencia en la fase de liga de la UCL, encajando tres goles en menos de cinco minutos en el segundo tiempo para caer por 4-1 ante el Sporting CP en la primera jornada.

Por su parte, el Real Madrid inició una nueva campaña en busca de su 16.º título venciendo por 2-1 al Olympique de Marsella en el Bernabéu, pero encara un largo desplazamiento a Kazajistán tras ser arrollado en el gran derbi madrileño el sábado (Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid).

Atlético de Madrid vs Eintrachy Frankfurt - Metropolitano - 13:00 horas

El Atlético de Madrid sufrió una dolorosa derrota en su debut en esta fase de liga al encajar un gol más allá del minuto 90 y perder por 3-2 ante el Liverpool en Anfield, pero el equipo rojiblanco llega crecido a este encuentro tras endosar una manita a su eterno rival en LaLiga el sábado.

Enfrente estará un Eintracht Frankfurt que viene de disputar uno de los partidos con más goles de la historia de la Bundesliga. Las Águilas llegaron dominar por 6-0 al Borussia Mönchengladbach antes de sufrir una debacle defensiva y terminar imponiéndose por un ajustado 6-4.

Chelsea vs Benfica - Stamford Bridge - 13:00 horas

Después de un prometedor comienzo de temporada, el Chelsea ha sufrido un par de semanas desastrosas, con su única victoria en sus últimos cinco partidos siendo contra el Lincoln, de tercera división (E1, P3). El Bayern Munich fue lo suficientemente bueno como para vencer al Chelsea por 3-1 sin ventaja numérica en la primera jornada de la UCL.

El tres veces campeón de la Premier League con el Chelsea, Mourinho, regresa a Stamford Bridge tras un inicio invicto como entrenador del Benfica (G2, E1). Su predecesor, Bruno Lage, fue despedido tras la derrota por 3-2 ante el Qarabağ en la primera jornada, un encuentro que vio a las "Águilas” desperdiciar una ventaja de dos goles.

Galatasaray vs Liverpool - Rams Park - 13:00 horas

El Galatasaray inició su campaña 19 en la UCL, más que todos los demás clubes turcos juntos, de manera desastrosa al sufrir una goleada por 5-1 ante el Eintracht Frankfurt. Esa dura derrota fue atípica para los Leones, ya que es su único tropiezo en 19 partidos en todas las competiciones (G18).

La aventura europea de Liverpool comenzó con un emocionante triunfo por 3-2 sobre el Atlético Madrid, y aunque su racha ganadora se extendió por dos partidos más (G7), el fin de semana sufrió en carne propia lo que significa recibir un gol en las postrimerías del compromiso cuando el Crystal Palace le anotó el gol de la victoria en el minuto 97 para vencer a los “Reds” por 2-1.

Inter de Milán vs Slavia Praga - Estadio Giuseppe Meazza - 13:00 horas

El Inter llega a este partido en buen momento, tras registrar tres victorias seguidas en todas las competiciones, incluyendo la conseguida por 2-0 sobre Cagliari el fin de semana. La racha comenzó con la victoria por 2-0 sobre el Ajax, y el Inter tiene un excelente historial reciente en esta competición, habiendo llegado a la final en dos de las tres últimas ediciones de la Champions League.

El Slavia Praga lamentó profundamente el resultado de la primera jornada, tras desperdiciar una ventaja de 2-0 ante el Bodo/Glimt, empatando 2-2 en casa. Sin duda, fue un duro golpe para el equipo dirigido por Jindrich Trpisovsky.

Pafos vs Bayern Munich - Alphamega Stadium - 13:00 horas

Tras conquistar su primer título chipriota en la temporada 2024/25, el Pafos afronta su primera participación en la UEFA Champions League con buen pie tras haber sumado un punto contra el Olympiacos, pese a jugar más de dos tercios del encuentro con diez hombres y recibir 18 disparos en contra en dicho debut.

Bayern Munich viaja con la moral por las nubes después de un comienzo de temporada perfecto en ocho partidos, en los que han marcado la friolera de 30 goles, tres de ellos en la victoria sobre el Chelsea en el partido inaugural de la UCL (3-1). Se espera una nueva victoria de los bávaros como visitante.

Otros partidos que se jugarán hoy son: Atalanta vs Club Brujas, Bodo/Glimt vs Tottenham y Marsella vs Ajax.

