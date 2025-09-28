¡Se prenden las alarmas! El Real Madrid podría perder a su capitán para el Clásico Español vs Barcelona

Las malas noticias siguen llegando para el Real Madrid, el conjunto “Merengue” no solo fue goleado por el Atlético de Madrid 5-2 en la jornada 7 de la Liga Española, el cuadro de Xabi Alonso también dejó 2 lesionados en el campo del Wanda Metropolitano tras el Derbi Madrileño y uno de ellos podría perderse el Clásico Español contra el Barcelona en la fecha 10.

Se trara de Dani Carvajal, el capitán del Madrid sufrió una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha que lo mantendrá por lo menos un mes fuera de actividad y es duda para el juego contra el Barca del próximo 26 de Octubre, cuando el Madrid reciba al conjunto culé en el Santiago Bernabéu.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución”, apunta el parte médico publicado por el Real Madrid.

Sin duda una baja sensible para los Merengues en las próximas semanas de cara al Clásico Español contra el Barcelona, quedarse sin su capitán luego de una derrota muy dura frente al rival vecino.

Este martes el Madrid visitará al Kairat de Kazajistán en la jornada 2 de la Champions League y lo harán sin varias de sus estrellas, además de Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, son baja por lesión y el brasileño Éder Militao es duda por un problema muscular.

