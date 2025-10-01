Los partidos de la Jornada 2 de la UEFA Champions League que se jugarán hoy miércoles 1 de octubre de 2025

Este miércoles 1 de octubre, la UEFA Champions League 2025-26 continúa con la segunda jornada de la fase liga. Nueve partidos se disputarán hoy, pero todos los reflectores apuntan al Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el Barcelona recibirá al actual campeón del torneo, el Paris Saint-Germain (PSG), en el duelo más esperado de la fecha que comenzará a las 13:00 horas tiempo del centro de México.

Las bajas que tendrán Barcelona y PSG

El conjunto blaugrana llega con buen ritmo tras vencer al Newcastle en su debut europeo, gracias a un doblete de Marcus Rashford. Por su parte, el PSG mostró su poderío goleando 4-0 al Atalanta en París, con actuaciones destacadas de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

Ambos equipos presentan bajas sensibles. Los blaugranas no contará con Ter Stegen, Gavi, Raphinha ni Fermín López, aunque recupera a Alejandro Balde. En el PSG, Luis Enrique no podrá alinear a Marquinhos, Dembélé, Kvaratskhelia ni Doué, lo que obliga a reconfigurar su ofensiva.

Se espera un duelo de alto voltaje entre dos escuadras que aspiran a lo más alto en Europa.

Otros partidos que se jugarán este 1 de octubre

Además del Barcelona vs PSG, otros encuentros prometen emociones. Arsenal recibe al Olympiacos, Villarreal se mide ante Juventus, y el Napoli enfrenta al Sporting CP. Borussia Dortmund buscará imponer condiciones ante el Athletic Club, mientras que el Bayer Leverkusen se enfrenta al PSV Eindhoven, todos estos partidos a las 13:00 horas.

Manchester City, otro de los favoritos al título, visitará al AS Mónaco (13:00 hrs) en un choque que podría definir liderazgos tempranos. Union Saint-Gilloise se verá las caras con Newcastle, y el Qarabag FK recibirá al FC Copenhague, donde juega el mexicano Rodrigo Huescas, a partir de las 10:45 horas.

Partidos de las 10:45 horas:



Union Saint-Gilloise vs Newcastle United (en Bruselas)

Qarabag FK vs FC Copenhague (en Bakú)

Partidos de las 13:00 horas:



Arsenal vs Olympiacos (en Londres)

AS Mónaco vs Manchester City (en Mónaco)

Bayer Leverkusen vs PSV Eindhoven (en Alemania)

Borussia Dortmund vs Athletic Club (en Alemania)

Napoli vs Sporting CP (en Italia)

Villarreal vs Juventus (en España)

Barcelona vs Paris Saint-Germain (en el Estadio Olímpico Lluís Companys, duelo estelar del día)

La Champions League sigue elevando el nivel competitivo con cada jornada, y este miércoles no será la excepción. El enfrentamiento entre Barcelona y PSG no solo es una prueba de fuego para ambos, sino también una oportunidad para que el fútbol europeo nos regale otra noche inolvidable.

