Partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este fin de semana y TV Azteca transmitirá tres emocionante encuentros, dos dentro del tradicional Viernes Botanero y uno en la jornada sabatina. Con equipos de gran convocatoria y duelos de alto nivel, la Jornada 5 promete emociones al máximo.

Viernes Butanero: Tigres vs Santos Laguna y Mazatlán vs Chivas

El viernes 6 de febrero abrirá con un choque de poder en el norte del país. A las 19:00 horas, los Tigres recibirán en el Estadio Universitario a Santos Laguna, en un duelo que históricamente ha entregado partidos vibrantes. Los felinos buscarán imponer condiciones con su plantel lleno de figuras, mientras que Santos intentará sorprender y sumar puntos que lo mantengan cerca de los primeros lugares. La intensidad y el buen futbol están garantizados en este clásico regional.

Más tarde, a las 21:00 horas, el Mazatlán FC se enfrentará a las Chivas de Guadalajara en el Estadio El Encanto. Los sinaloenses quieren aprovechar su localía para sumar puntos importantes y escalar posiciones, mientras que el Rebaño Sagrado llega con la misión de confirmar su buen momento y demostrar que está listo para pelear por el título. La presencia de Chivas siempre genera expectativa y pasión, por lo que se espera un ambiente espectacular en las gradas y un partido lleno de emociones.

Toluca vs Cruz Azul: duelo de favoritos al título

La actividad continuará el sábado 7 de febrero con otro duelo de alto calibre. A las 17:00 horas, el Toluca recibirá en el Estadio Nemesio Diez al Cruz Azul, en un enfrentamiento que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su fortaleza como locales y mantener su paso firme en el torneo, mientras que La Máquina intentará imponer su estilo y sumar una victoria que lo acerque a los primeros puestos. Este partido representa un duelo entre equipos grandes del futbol mexicano, con dos conjuntos de gran tradición y aficiones apasionadas.

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 5 del Clausura 2026?

Los tres partidos los podrás ver a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

