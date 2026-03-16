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Partidos de la Jornada 7 del Brasileirao que transmitirá TV Azteca

Cuatro encuentros transmitirá TV Azteca Deportes de la Jornada 7 del Brasileirao 2026 ofreciendo a la afición mexicana la oportunidad de disfrutar del mejor futbol brasileño

Palmeiras
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

Cuatro encuentros transmitirá TV Azteca Deportes de la Jornada 7 del Brasileirao 2026 ofreciendo a la afición mexicana la oportunidad de disfrutar del mejor futbol brasileño. Entre miércoles y jueves se vivirán estos cuatro duelos que prometen espectáculo, goles y emociones.

Vasco da Gama vs Palmeiras| Resumen y Goles | Jornada 5 |Brasileirao 2026 | Azteca Deportes

Palmeiras vs Botafogo – Miércoles 18 de marzo - 16:00 horas

El primer choque de la jornada enfrenta a Palmeiras, uno de los clubes más sólidos del campeonato que se ubica en la segunda posición, contra Botafogo, que busca sorprender y escalar posiciones ya que se encuentra en puestos de descenso. El Allianz Parque será escenario de un duelo de estilos: la ofensiva verde contra la disciplina táctica del Fogão. Un partido que abre la jornada con intensidad.

Santos vs Internacional – Miércoles 18 de marzo - 18:30 horas

La segunda cita del miércoles tendrá lugar en Vila Belmiro, donde Santos recibe a Internacional. Los locales quieren aprovechar su tradición ofensiva para imponerse, mientras que el Colorado llega con la misión de sumar fuera de casa y alejarse de la zona de descenso, en este momento se ubica en el última lugar. Un clásico moderno del futbol brasileño que promete emociones.

TE PUEDE INTERESAR:

Gremio vs Vitória – Jueves 19 de marzo - 16:00 horas

El jueves arranca con Gremio enfrentando a Vitória. El cuadro de Porto Alegre busca reafirmar su condición de candidato al título, mientras que Vitória intentará dar la sorpresa y sumar puntos vitales en su lucha por mantenerse competitivo. La afición espera un partido con ritmo y entrega total.

Chapecoense vs Corinthians – Jueves 19 de marzo - 18:30 horas

La jornada cierra con Chapecoense recibiendo a Corinthians. El Timao llega como favorito, pero Chapecoense quiere aprovechar la localía para complicar a uno de los gigantes del futbol brasileño. Será un duelo de contrastes: la experiencia y jerarquía de Corinthians frente al ímpetu y la garra de Chapecoense.

¿Dónde ver los partido de la Jornada 7 del Brasileirao?

TV Azteca Deportes transmitirá los partidos de la Jornada 7 a través del sitio oficial y la APP de Azteca Deportes, además de Azteca Deportes Network.

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