Los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 14 de septiembre de 2025

Con dos partidos culminará la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX donde se jugará el liderato del campeonato mexicano.

Querétaro vs Monterrey en el Estadio La Corregidora a las 17:00 horas

Querétaro enfrentará un gran desafío este fin de semana ya que se mide a Monterrey, el equipo con la mayor cantidad de victorias en el Apertura 2025. El dueño de casa necesita los tres puntos para evitar el fondo de la clasificación general y la visita los necesita para mantener el liderato por una fecha más.

El paupérrimo rendimiento de Querétaro lo está condenando a la parte baja de la tabla general como uno de los elencos más débiles. Sólo ha sido capaz de ganar uno de los siete encuentros que disputó (G1, E1, P5), ante Atlético de San Luis por marcador de 3-2, y precisamente lo hizo en un partido de local, aunque vale la pena aclarar que en casa ha conseguido los tres tipos de resultados posibles jugando frente a su afición, lo que es una señal inequívoca de su inconsistencia (G1, E1, P1). Su defensa endeble ha aceptado 15 goles, lo que se traduce en la tercera mayor cantidad de goles en contra, con un promedio de 2.14 goles recibidos por choque.

A pesar de que Monterrey sufrió una derrota en su partido de debut en este certamen, logró reponerse y ahora es el equipo que más triunfos registra (G6, P1), situación que lo tiene en la cima de la clasificación general. Gran parte de su éxito se debe a su funcionamiento en el ataque, ya que es la mejor ofensiva con 17 goles anotados y promedia casi 2.5 goles por compromiso. Rayados continúa siendo una de las cinco plantillas más valiosas del fútbol mexicano y a su ya vasto plantel se le suma la reciente llegada del delantero francés Anthony Martial.

Atlético de San Luis vs Tijuana en el Estadio Alfonso Lastras a las 19:00 horas

Atlético de San Luis no está pasando por su mejor momento futbolístico en las últimas jornadas y buscará recuperarse cuando reciba a los Xolos de Tijuana, un equipo que está en alza luego de la Leagues Cup 2025.

Los potosinos viene de una derrota por 3-1 contra Toluca en su choque más reciente de la Liga MX, por lo que ya suma tres derrotas en sus últimos cuatro compromisos en el Apertura 2025 (G1). Los problemas defensivos han sido el talón de Aquiles de San Luis hasta ahora, ya que ha encajado dos o más goles en cada una de esas derrotas. El conjunto rojiblanco ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de liga, pero considerando que en ese lapso ha enfrentado a equipos como Monterrey, Toluca, Guadalajara y Cruz Azul, no se puede negar que el conjunto del Atlético ha tenido un arranque complejo en esta campaña.

Tijuana en su rendimiento en la Liga MX ha sido bastante bueno. Los dirigidos por Sebastián Abreu suman cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota (G2, E3) y su última derrota fue en julio contra el América. El elenco fronterizo ha logrado buenos resultados ante elencos de mitad de tabla, por lo que ese buen rendimiento ha sido clave para que se mantenga con vida en la carrera por un cupo en la Liguilla. Además, Tijuana ha rescatado puntos en los últimos dos encuentros que ha jugado lejos de casa (G1, E1).

