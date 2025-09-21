Los partidos de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que se jugarán hoy domingo 21 de septiembre de 2025

Este domingo 21 de septiembre se baja el telón de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con un único duelo en el Estadio TSM Corona: Santos Laguna recibe al Atlético de San Luis en punto de las 17:00 horas, en un partido que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la segunda mitad del campeonato.

Los Guerreros llegan con la urgencia de sumar puntos. Con apenas dos victorias en ocho jornadas y una defensa que ha sido vulnerada en múltiples ocasiones, el equipo lagunero necesita reencontrarse con su afición y con el buen futbol. La irregularidad ha sido su sello en este torneo, pero el talento joven y la localía podrían ser factores clave para revertir la situación.

Por su parte, Atlético de San Luis tampoco vive su mejor momento. Con el mismo número de triunfos que Santos (2), los potosinos han mostrado destellos ofensivos, pero la falta de consistencia los mantiene lejos de los puestos de liguilla. Este partido representa una oportunidad de oro para escalar posiciones y recuperar confianza.

Ambos clubes están empatados en puntos y fuera de zona de clasificación directa, por lo que el enfrentamiento tiene tintes de final anticipada. Además, el resultado podría influir en el ánimo de cara a la jornada doble que arranca el martes 23 de septiembre.

Con Cruz Azul, Monterrey y Toluca peleando en la cima, y equipos como América, Tigres y Tijuana en plena lucha por consolidarse, el cierre de esta jornada será clave para definir el panorama del Apertura 2025.

