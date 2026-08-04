Partidos que se jugarán HOY martes 4 de agosto de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

Llegó la hora. Este martes 4 de agosto arranca la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026, el certamen donde pone cara a cara a los clubes de la Liga BBVA MX frente a las franquicias de la MLS. La cartelera de hoy tiene seis compromisos repartidos en territorio estadounidense y canadiense desde la tarde hasta la noche.

Agenda y horarios de la Jornada 1 de la Leagues Cup:

Cincinnati vs Pachuca - 17:45 horas

Los Tuzos del Pachuca abren el telón rindiendo visita a un peligroso FC Cincinnati en el TQL Stadium. Con la jerarquía de Salomón Rondón en el ataque, el cuadro mexicano busca dar el primer golpe en un recinto siempre complicado.

Columbus Crew vs Atlas - 17:45 horas

El Columbus Crew recibe a los Rojinegros del Atlas en el ScottsMiracle-Gro Field, en un duelo que pondrá a prueba la solidez táctica de la escuadra mexicana frente a la dinámica ofensiva del conjunto estadounidense.

Charlotte FC vs Pumas - 18:00 horas

Los Pumas de la UNAM inician su camino en la Leagues Cup 2026 cuando visiten al Charlotte FC sobre la superficie sintética del Bank of America Stadium. El cuadro universitario busca dar el primer paso firme hacia la fase de eliminación ante una de las plazas más efervescentes de la MLS.

Minnesota United vs FC Juárez - 18:30 horas

Los Bravos de FC Juárez hacen su presentación cuando visiten a Minnesota United en la majestuosa cancha del Allianz Field. La escuadra fronteriza buscará dar la sorpresa en territorio estadounidense y sumar sus primeros puntos dentro del certamen binacional.

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Tigres UANL vs. Real Salt Lake - 20:00 horas

Los Tigres visitan al Real Salt Lake en la siempre complicada cancha del America First Field. El conjunto auriazul, candidato natural al título por la calidad de su plantilla, busca dar un golpe de autoridad en calidad de visitante ante uno de los locales más sólidos de la MLS.

Vancouver Whitecaps vs. Atlante - 20:30 horas

El histórico Atlante hace su gran presentación en este torneo internacional ante a los Vancouver Whitecaps en el imponente BC Place de Canadá. El conjunto azulgrana buscará hacer valer su mística y tradición para dar la campanada ante uno de los locales más sólidos.

