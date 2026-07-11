Los partidos que se jugarán HOY sábado 11 de julio del Mundial 2026™

Luego de las clasificaciones de las selecciones de España y Francia, este sábado 11 de julio se definirán los últimos dos boletos a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en territorio estadounidense. Los reflectores del planeta futbol apuntan a dos batallas donde no hay mañana.

Francia vs Marruecos | RESUMEN y GOLES| Highlights | Copa Mundial de la FIFA 2026

Noruega vs Inglaterra: 15:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Miami, Florida

La actividad arranca en el sur de Florida con un duelo de pronóstico reservado. La Selección de Noruega se ha convertido en la auténtica revelación del torneo tras romper las quinielas y eliminar a Brasil en la ronda anterior. Comandados por un arsenal ofensivo de primer nivel, los nórdicos buscan hacer historia y meterse por primera vez entre los cuatro mejores del mundo.

Frente a ellos estará la siempre poderosa Inglaterra, que llega con la moral por las nubes tras salir viva de una auténtica caldera en los octavos de final, donde eliminó a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México en un partido de alarido. El conjunto británico parte como favorito por jerarquía, pero la solidez defensiva será clave para frenar el ímpetu noruego. Este partidazo se podrá disfrutar en televisión abierta en México a través de la señal de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, entre otros.

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Argentina vs Suiza: 19:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Kansas City, Misuri

En el turno estelar, el vigente campeón del mundo, Argentina, salta a la cancha del Estadio de Kansas City con el objetivo de sellar su pasaporte a la antesala de la gloria. El camino de la Albiceleste no ha sido sencillo: sobrevivió a un festival de goles contra Cabo Verde y luego tuvo que concretar una remontada de época para dejar en el camino a Egipto por 3-2 en octavos. Con Lionel Messi liderando el grupo, los sudamericanos saben que cualquier parpadeo puede ser fatal.

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Suiza, por su parte, llega sin nada que perder y mucho que ganar tras eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales. Los helvéticos no alcanzaban los cuartos de final desde la edición de 1954, por lo que buscan dar la campanada del siglo mediante un orden táctico impecable y contragolpes letales.

