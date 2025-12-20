Los partidos que se jugarán HOY sábado 20 de diciembre de 2025 de la semana 16 de la temporada 2025 de la NFL

Con dos encuentros continúa la Semana 16 de la NFL este sábado 20 de diciembre de 2025: Washington Commanders vs Philadelphia Eagles a las 16:00 horas y Chicago Bears vs Green Bay Packers a las 19:20 horas.

Este sábado, los reflectores estarán puestos en dos enfrentamientos que prometen emociones fuertes y consecuencias directas en la lucha por los playoffs de la Conferencia Nacional.

Washington Commanders vs Philadelphia Eagles

El primero de ellos se disputará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, donde los Washington Commanders recibirán a los Philadelphia Eagles a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. Se trata de un duelo de la División Este de la NFC que puede marcar el destino inmediato de ambos equipos. Los Eagles llegan con marca de 9-5, una campaña de altibajos que, sin embargo, los mantiene en el liderato de su división. Una victoria no solo consolidaría su posición, sino que también podría dejar fuera de la contienda a los Dallas Cowboys. Por su parte, los Commanders (4-10) buscan cerrar con dignidad una temporada complicada.

Chicago Bears vs Green Bay Packers

Más tarde, a las 19:20 horas, el escenario se trasladará al Soldier Field de Chicago, donde los Chicago Bears se medirán ante los Packers. Este clásico de la NFC Norte es uno de los más antiguos y apasionantes de la liga. Los Packers (9-4-1), con la presión de mantener vivas sus aspiraciones de postemporada, confían en el talento de su mariscal de campo, Jordan Love, y en el empuje de su ofensiva para imponerse. Los Bears (10-4), en cambio, llegan con la misión de arruinarle la fiesta a su eterno rival y demostrar que su proyecto joven puede competir en escenarios de máxima exigencia y consolidarse en el primer puesto de la División.

Ambos partidos representan más que simples encuentros de calendario: son choques de tradición, orgullo y rivalidad.

