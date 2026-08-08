Los partidos que se jugarán HOY sábado 8 de agosto de la Leagues Cup 2026

La acción no se detiene en la Leagues Cup 2026. Este sábado 8 de agosto presenta una cartelera vibrante entre clubes de la Liga BBVA MX y la MLS, donde los puntos de la fase de grupos resultan fundamentales para mantener vivas las aspiraciones de avanzar a la ronda de eliminatoria directa.

¿Chivas tiene prohibido fallar? La Mesa debate la presión sobre el Rebaño

Orlando City vs. León (16:30 hrs - Inter&Co Stadium)

El balón comenzará a rodar en territorio floridano. Orlando City busca aprovechar la ventaja de su cancha luego de un reñido debut en el certamen. Enfrente estará un León combativo que llega impulsado por su reciente victoria y pretende imponer su dinamismo en la zona de ataque. La clave para la Fiera residirá en contener el empuje inicial de los de casa.

Inter Miami vs. Monterrey (18:00 hrs - Nu Stadium)

Uno de los duelos con mayor atractivo mediático se disputará en Miami. El cuadro local, tras un inicio sólido en el torneo, choca contra los Rayados de Monterrey en un compromiso con sabor a fase final. El conjunto regiomontano llega herido y necesitado de una victoria para no comprometer su boleto. La efectividad de cara al arco inclinará la balanza entre dos nóminas de gran peso.

Guadalajara vs. FC Dallas (19:00 hrs - PayPal Park)

En territorio californiano, las Chivas del Guadalajara se miden ante un FC Dallas que mostró solvencia en su presentación. El Rebaño Sagrado buscará adueñarse de la posesión del balón e inclinar la tribuna a su favor en San José, ante una escuadra tejana que suele castigar con rapidez mediante descolgadas por las bandas.

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Real Salt Lake vs. Atlante (20:00 hrs - America First Field)

En la altitud de Utah, el Atlante saltará a escena con el objetivo de consolidar sus buenas sensaciones. Tras conseguir un valioso triunfo en la primera fecha, los Potros de Hierro visitan a un Real Salt Lake urgido de unidades. Se anticipa un juego sumamente físico, con poca margen de error en el medio campo.

Toluca vs. LAFC (21:10 hrs - BMO Stadium)

El cierre de la jornada sabatina promete un choque repleto de intensidad. Los Diablos Rojos del Toluca, revitalizados por una contundente actuación previa, visitan el BMO Stadium para chocar ante el peligroso LAFC. Será una prueba de fuego entre dos propuestas propositivas que buscan afianzarse como serios aspirantes al título regional.

