Los partidos que se juegan en la Leagues Cup 2026 HOY miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto continua la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, donde las escuadras de la Liga MX y la MLS definen su destino en el torneo binacional.

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Inter Miami vs León

La cartelera arranca a las 17:30 horas en el Nu Stadium, un intratable León expone su paso perfecto ante el Inter Miami, en un duelo de alto voltaje donde La Fiera busca afianzar un boleto para los cuartos de final.

Orlando City vs Atlético de San Luis

Al mismo tiempo, en el Inter&Co Stadium, Orlando City mide fuerzas frente a un Atlético de San Luis que intentará cerrar su participación con orgullo tras una complicada fase inicial.

Monterrey vs Nashville SC

A las 18:00 horas, la intensidad se traslada al Geodis Park. Los Rayados de Monterrey visitan a Nashville SC con la exigencia absoluta de sumar de a tres, obligados a desplegar su máximo repertorio ofensivo ante un cuadro de Tennessee sumamente sólido ante su público.

Toluca vs FC Dallas

El horario estelar trae consigo un marco histórico en suelo mexiquense. A las 20:00 horas, el Toluca recibe a FC Dallas en el Estadio Nemesio Díez. La Bombonera se encenderá para albergar un duelo donde los Diablos Rojos necesitan hacer valer su localía e imponer las condiciones de la altitud ante el conjunto texano y soñar con un boleto a la siguiente ronda.

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San Diego FC vs Puebla

Poco después, a las 20:15 horas en el Snapdragon Stadium, San Diego FC buscará terminar bien el torneo cuando enfrente a un golpeado Puebla que busca despedirse con sensaciones positivas.

LAFC vs Querétaro

El telón de esta jornada se cierra a las 20:30 horas con dos choques de pronóstico reservado. En el BMO Stadium, LAFC recibe a Querétaro en un emparejamiento donde la escuadra angelina parte como favorita frente a unos Gallos Blancos urgidos de dignidad.

Seattle Sounders vs Guadalajara

Finalmente, en el imponente Lumen Field, las Chivas de Guadalajara saldrán a jugarse el prestigio frente a Seattle Sounders, en un mano a mano electrizante sobre césped sintético que promete emociones para los aficionados.

