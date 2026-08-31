CONFIRMADO: Los juegos de Pumas que disputará para septiembre de 2026

Después de un agosto complicado, Pumas ya conoce los cuatro partidos que tendrá que disputar durante septiembre en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El calendario incluye dos encuentros en el Estadio Olímpico Universitario y dos visitas consecutivas a Guadalajara.

Los universitarios necesitan reaccionar después de caer 2-0 ante Tijuana en la Jornada 6. El resultado extendió un momento irregular para el equipo, que anteriormente había empatado frente a Querétaro y Necaxa después de regresar de su participación en Leagues Cup.

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Septiembre representa, por lo tanto, una oportunidad importante para comenzar a recuperar terreno.

¿Cuándo juega Pumas en septiembre de 2026?

El primer compromiso será el domingo 6 de septiembre, cuando los universitarios reciban a León en Ciudad Universitaria. El encuentro comenzará a las 12:00 horas.

El calendario completo de Pumas para septiembre queda así:

Pumas vs León

Domingo 6 de septiembre | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario.

Chivas vs Pumas

Domingo 13 de septiembre | 18:00 horas | Estadio Akron.

Atlas vs Pumas

Sábado 19 de septiembre | 17:00 horas | Estadio Jalisco.

Pumas vs Atlético de San Luis

Domingo 27 de septiembre | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario.

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Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Pumas tendrá dos visitas consecutivas a Guadalajara

La parte más complicada del calendario llegará a mitad de mes. Después de recibir a León, Pumas viajará dos veces consecutivas a Guadalajara.

Primero tendrá que medirse a Chivas el domingo 13 de septiembre, en uno de los enfrentamientos que mayor atención generan cada torneo. Seis días después permanecerá la exigencia en territorio tapatío, ahora visitando al Atlas en el Estadio Jalisco.

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Los universitarios volverán a casa para cerrar septiembre ante Atlético de San Luis el domingo 27.

Serán cuatro partidos en 21 días que podrían resultar determinantes para Pumas antes de entrar a un octubre todavía más cargado: en su siguiente encuentro después de septiembre aparecerá Cruz Azul, seguido por Atlante, Santos, Tigres y Puebla.