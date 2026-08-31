Pumas gana millonario juicio contra Dani Alves; esto es lo que tendrá que pagar el brasileño

Dani Alves deberá pagar a los Pumas de la UNAM 2 millones 250 mil dólares por concepto de indemnización por incumplimiento de contrato, luego de que el Tribunal Federa Suizo ratificara la resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en 2025.

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Dani Alves deberá indemnizar a Pumas con millonaria suma

Lo que parecía un fichaje bomba para los Pumas con la contratación de una estrella mundial como Dani Alves en el 2022, ha terminado en lo juzgados y con el exfutbolista teniendo que indemnizar al club universitario por incumplimiento de contrato.

El Club Universidad Nacional rescindió el contrato de Dani Alves a principios del 2023 por incumplimiento en las normas de ética y conducta, tras el escándalo en el que se vio envuelto el jugador por una denuncia de agresión sexual en un antro de Barcelona, España que lo llevó a prisión por más de un año.

Tras salir de prisión en marzo del 2024, Alves demandó a los Pumas ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, órgano que le dio la razón y ordenó al conjunto mexicano a indemnizar al brasileño.

Crédito: Mexsport

Sin embargo, el conjunto universitario acudió ante el TAS para apelar la decisión, instancia que le dio la razón a los Universitarios, aunque exigiendo a Alves que pagara 2.2 millones de dólares, de los 5 millones que exigía el equipo.

Dani Alves acudió al Tribunal Federal Suizo como última instancia, pero este falló a favor de Pumas y reiteró los 2.2 millones de dólares como indemnización, además de 17 mil francos suizos (21 mil dólares) por costos judiciales y otros 19 mil francos suizos (23 mil 400 dólares) por costoso procesales.

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