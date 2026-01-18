Partidos que se jugarán HOY domingo 18 de enero de 2026 de la Ronda Divisional de la NFL

La Ronda Divisional de los playoffs de la NFL continúa este domingo 18 de enero con dos partidos que definirán a los últimos invitados a las Finales de Conferencia, tanto en la AFC como en la NFC.

El primer duelo del día se juega a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), cuando los New England Patriots reciben a los Houston Texans en el Gillette Stadium. El equipo de New England busca aprovechar su condición de local frente a unos Texans que llegan tras avanzar con autoridad en la ronda de comodines, El ganador de este encuentro obtendrá el pase para enfrentar como visitante a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana.

Más tarde, a las 17:30 horas, los Chicago Bears se miden ante Los Angeles Rams en el Soldier Field, el partido se disputará bajo las condiciones habituales de invierno en Chicago. Los Bears llegan tras eliminar a Green Bay en la ronda previa, mientras que los Rams avanzaron luego de un triunfo cerrado, el vencedor de este duelo enfrentará a los Seattle Seahawks en la Final de la Conferencia Nacional.

La actividad de la Ronda Divisional inició el sábado, jornada en la que ya se definieron dos finalistas de conferencia

En la AFC, los Denver Broncos avanzaron tras vencer 33-30 a los Buffalo Bills en tiempo extra, resultado que aseguró su presencia en la final, aunque con la baja de su quarterback novato Bo Nix por lesión. En la NFC, los Seattle Seahawks sellaron su pase con una victoria contundente de 41-6 sobre los San Francisco 49ers.

Con estos resultados, la NFL entra en su fase decisiva rumbo al Super Bowl, a la espera de conocer a los últimos dos equipos que completarán las finales de conferencia.

