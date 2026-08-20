Los partidos que se jugarán MAÑANA jueves 20 de agosto de la pretemporada de la NFL

Estamos a 3 semanas de que inicie la temporada de la NFL 2026 por lo que los equipos, siguen preprandose y poniendose en forma con la pretemporada y mañana jueves 20 de agosto se disputarán dos encuentros que marcan con el inicio de la actividad de la Semana 2 de pretemporada.

Estos partidos le permiten a los equipos evaluar a sus plantillas, dar minutos a jóvenes promesas y afinar detalles antes del inicio de la temporada regular.

Los juegos que se disputan jueves 20 de agosto del 2026

El primer duelo del jueves 20 de agosto del 2026 es el de Las Vegas Raides vs Houston Texans que se jugará en el NRG Stadium. El encuentro será en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México.

Los quarterbacks titulares para el encuentro, en el caso de los Texans, el entrenador DeMeco Ryans confirmó que los titulares descansarán en este juego tras los entrenamientos conjuntos, por lo que se espera que Davis Mills o algún otro jugador abra el partido.

En el caso de los Raiders, se espera que el novato de primera selección general Fernando Mendoza, tenga minutos con el equipo y posiblemente Kirk Cousins, tenga una poca participación en el encuentro.

El segundo y último juego que se tendrá este jueves es el de San Francisco 49ers vs los Angeles Chargers. Este partido se disputará en el moderno SoFi Stadium, en punto de las 20:00 horas tiempo del centro de México.

suited at home pic.twitter.com/xYT25wCEFX — Los Angeles Chargers (@chargers) August 20, 2026

Kyle Shanahan indicó que hay “buenas posibilidades” de que Purdy y varios titulares jueguen de forma limitada. Por su parte, Jim Harbaugh confirmó que Herbert iniciará el partido y disputará solo una serie antes de ceder el puesto como Trey Lance o DJ Uiagalelei.

