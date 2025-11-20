La IA predice qué selecciones ganarán el repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

A menos de siete meses para que el Mundial 2026 comience, 16 selecciones europeas aún luchan por lograr su tan ansiada clasificación. Luego de que este jueves se dieran a conocer los cruces de los repechajes de la UEFA, la inteligencia artificial analizó la situación de cada país y lanzó su predicción sobre qué ocurrirá en estos encuentros.

Antes de ver qué dijo la IA, es importante entender cómo funcionan estos repechajes. La propia UEFA explicó que el nuevo formato reúne a 16 selecciones europeas que no lograron clasificar directamente : 12 llegan tras finalizar segundos en sus respectivos grupos, mientras que los otros cuatro lo hicieron por su desempeño en la Nations League.

Instagram selección de Italia / @azzurri

En cada llave hay dos semifinales, cuyos ganadores se enfrentan en una final para disputar el boleto mundialista. Cabe destacar que los equipos mejor ubicados en el Ranking FIFA actuarán como locales en la semifinal, lo que puede ser un factor determinante.

Tras el sorteo realizado por la FIFA este jueves, el repechaje UEFA para el Mundial 2026 quedó conformado de la siguiente manera:



Llave A - Italia vs Irlanda del Norte y Bosnia vs Gales.

- Italia vs Irlanda del Norte y Bosnia vs Gales. Llave B - Ucrania vs Suecia y Albania vs Polonia.

- Ucrania vs Suecia y Albania vs Polonia. Llave C - Turquía vs Rumanía y Kosovo vs Eslovaquia.

- Turquía vs Rumanía y Kosovo vs Eslovaquia. Llave D - Dinamarca vs Macedonia del Norte e Irlanda vs República Checa.

De cada llave solamente un país irá al Mundial de Norteamérica. Los otros dos clasificados restantes saldrán del repechaje internacional, disputado entre selecciones de otras confederaciones.

Instagram selección de Suecia / @swemnt

La predicción de la IA sobre los repechajes de la UEFA para el Mundial 2026

ChatGPT vaticinó cómo se desarrollarán los juegos en cada llave de los repechajes UEFA y determinó qué cuatro selecciones se sumarán a la larga lista de clasificadas.



Semifinales llave A: Italia derrota a Irlanda del Norte y Gales elimina a Bosnia.

Italia derrota a Irlanda del Norte y Gales elimina a Bosnia. Semifinales llave B: Ucrania se impone ante Suecia y Polonia pasa frente a Albania.

Ucrania se impone ante Suecia y Polonia pasa frente a Albania. Semifinales llave C: Turquía supera a Rumanía, mientras que Eslovaquia deja a Kosovo en el camino.

Turquía supera a Rumanía, mientras que Eslovaquia deja a Kosovo en el camino. Semifinales llave D: Dinamarca vence a Macedonia del Norte y Republica Checa avanza por sobre Irlanda.

De esta forma, las finales de cada zona serían: Italia vs Gales; Ucrania vs Polonia; Turquía vs Eslovaquia; Dinamarca vs República Checa.

Al consultarle por los ganadores de cada una, la IA no dudó y anunció: "los países que irán al Mundial 2026 son Italia, Ucrania, Eslovaquia y Dinamarca". Si esto se da, la Azzurra volvería a una Copa del Mundo tras dos ausencias consecutivas.