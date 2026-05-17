Los partidos de semifinales que se juegan HOY domingo 17 de mayo de 2026 de la Liga BBVA MX

Luego de una intensa actividad que ya definió al primer finalista del Torneo Clausura 2026, los reflectores del balompié nacional se trasladan por completo hoy domingo 17 de mayo de 2026 a la capital del país. Los Pumas saltarán a la cancha con la firme misión de revertir la situación y conseguir el último boleto disponible para la serie por el título que podrás ver a través de TV Azteca.

Pumas vs Pachuca EN VIVO y GRATIS, semifinal de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

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El escenario para esta batalla campal será la mística e imponente cancha del Estadio Olímpico Universitario. En punto de las 18:50 horas (tiempo del centro de México), la escuadra auriazul recibirá a unos Tuzos del Pachuca que llegan con la motivación a tope. El conjunto hidalguense logró golpear primero en el encuentro de ida disputado en el Estadio Hidalgo, llevándose una mínima pero valiosa ventaja de 1-0 gracias a una anotación de Oussama Idrissi. Ahora, los dirigidos por Esteban Solari intentarán plantarse con autoridad en territorio ajeno, manejar la desesperación del rival y sellar su pase definitivo.

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Para la fortuna de todos los fanáticos que no puedan asistir al Pedregal, este compromiso se podrá seguir completamente en VIVO a través de la señal de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes. Con la narración y el estilo único del equipo de Azteca Deportes, los televidentes disfrutarán cada jugada, polémica y gol de este desenlace de liguilla en televisión abierta.

El panorama para los universitarios es claro: necesitan apelar al peso de su historia, el cobijo de su afición en casa y la ventaja de la tabla general. Debido a los criterios de desempate del torneo, un triunfo de Pumas por cualquier marcador en la vuelta empataría el marcador global y les otorgaría automáticamente el pase a la Gran Final por su mejor posición durante la fase regular.

