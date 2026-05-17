¡GOL mexicano en Italia! El AC Milan se impone al Genoa en un partido con protagonismo de Johan Vásquez y Santiago Gimenez (VIDEO)

La presencia de los futbolistas mexicanos en la Serie A dejó un sabor agridulce este domingo. En un emocionante duelo repleto de matices tácticos, el Genoa cayó en casa 2-1 ante un necesitado AC Milan. A pesar del resultado adverso para los locales, el defensor sonorense Johan Vásquez logró acaparar el protagonismo gracias a su anotación que devolvió la esperanza a su afición en el tramo final del compromiso.

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Corría el minuto 86 del partido cuando Johan Vásquez llegó oportunamente a un rebote dentro del área grande; sin pensarlo dos veces, conectó un potente disparo por bajo que se coló pegado junto al poste izquierdo del guardameta rival. La acción significó el 1-2 en el marcador y desató la euforia en el Estadio Luigi Ferraris, dándole un cierre dramático al encuentro. Con este agónico remate, Vásquez firmó apenas su primer gol en la actual temporada de la liga italiana, un premio merecido a su regularidad defensiva.

¿Cómo le fue a Santiago Gimenez ante el Genoa?

La otra cara de la moneda la vivió el delantero Santiago Gimenez, quien defendió la camiseta del conjunto 'Rossoneri'. El atacante mexicano comenzó de titular el partido, mostrando un gran desgaste físico al presionar la salida del Genoa, aunque no estuvo fino de cara a la portería. La única jugada clara de gol para el canterano cruzazulino ocurrió al minuto 30, cuando Santi Gimenez llegó con ventaja a un buen centro enviado al corazón del área; sin embargo, desaprovechó la ocasión de marcar al conectar un tiro que se fue muy desviado del poste izquierdo.

🚨🇮🇹 EL GOL DE JOHAN VASQUEZ ANTE EL AC MILAN DE SANTIAGO GIMENEZ EN SERIE A!



PRIMERA ANOTACIÓN DE LA TEMPORADA PARA EL CAPITÁN DEL GENOA. 🔥 pic.twitter.com/1KdJ4BTYKr — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 17, 2026

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Buscando refrescar el ataque y asegurar el resultado, el técnico del Milan decidió mover sus piezas en la segunda mitad. Gimenez terminó saliendo de cambio en el minuto 68, entrando en su lugar el delantero alemán Niclas Füllkrug para disputar los últimos pasajes del cotejo. Con este triunfo, la escuadra milanista se mantiene firme en la pelea por los puestos europeos, mientras que el Genoa de Johan Vásquez buscará cerrar de mejor manera el certamen local.

