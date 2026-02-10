Partidos de vuelta HOY martes 10 de febrero en la Primera Ronda de la Concachampions 2026

HOY martes 10 de febrero se vivirá una jornada decisiva en la Primera Ronda de la Concachampions 2026 con dos duelos que decidirán el futuro de dos equipos mexicanos. Los equipos de Pumas y Tigres se juegan su pase a la siguiente fase en partidos de vuelta.

Pumas vs San Diego – 19:00 horas

El primer choque del día se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibe al San Diego FC a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Los universitarios llegan con la obligación de imponer condiciones en casa, respaldados por su afición y con la mira puesta en mantener viva su aspiración continental. San Diego, por su parte, buscará sorprender con un planteamiento ordenado y aprovechar cualquier descuido defensivo de los locales.

Pumas fue goleado 4-1 en el encuentro de ida por lo que el conjunto dirigido por Efraín Juárez necesita ganar por un marcador de 3-0 o 5-1. Si los felinos derrotan al conjunto de la MLS por 4-1 (5-5 global) tendrán que jugar tiempo extra y, de ser necesario, penales.

Tigres vs Forge – 21:00 horas

Más tarde, a las 21:00 horas en el Estadio Universitario, Tigres enfrentará al Forge FC de Canadá. El conjunto regiomontano, uno de los favoritos del certamen, cuenta con un plantel experimentado y acostumbrado a la presión de estas instancias. Sin embargo, Forge ha mostrado carácter y disciplina táctica, lo que convierte este duelo en un reto que no admite exceso de confianza.

En el primer encuentro los felinos sacaron el empate a cero goles y para pasar a la siguiente ronda necesita ganar con cualquier marcador. Un empate sin goles los mandaría a disputar tiempo extra, pero una derrota o empate de uno o más goles los dejaría fuera del torneo de Concacaf siendo un tremendo fracaso para los dirigidos de Guido Pizarro.

La escuadra felina buscará imponer su poder ofensivo desde el inicio, con figuras que han brillado en competiciones internacionales. La clave estará en mantener la concentración y evitar que Forge encuentre espacios para sorprender.

