Partidos de vuelta HOY miércoles 11 de febrero en la Primera Ronda de la Concachampions 2026

América y Rayados de Monterrey serán los protagonistas este miércoles 11 de febrero en la Primera Vuelta de la Concachampions 2026 en los partidos de vuelta donde tienen la misión de confirmar su favoritismo y avanzar a los octavos de final del torneo de clubes más importante de la región.

América vs Olimpia - Estadio Ciudad de los Deportes - 19:00 horas

El equipo del América llega con ventaja tras imponerse 2-1 en Tegucigalpa en el duelo de ida. El triunfo como visitantes les permite encarar el compromiso con mayor confianza, aunque conscientes de que Olimpia, uno de los equipos más históricos de Centroamérica, no se rendirá fácilmente. El partido se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde las Águilas buscará aprovechar el apoyo de su afición para cerrar la serie.

El conjunto dirigido por el brasileño André Jardine ha mostrado una mejoría en el torneo local y ahora pretende trasladar ese buen momento al plano internacional. La presión estará en mantener la solidez defensiva y capitalizar las oportunidades al ataque. América con ganar, empatar o perder 1-0 será suficiente para conseguir su boleto para la siguiente ronda

Olimpia, por su parte, intentará sorprender con su experiencia y garra, sabiendo que un gol temprano podría cambiar el rumbo de la eliminatoria. Los catrachos necesitan ganar con diferencia de dos goles para avanzar.

Monterrey vs Xelajú - Estadio BBVA - 21:00 horas

Más tarde, los Rayados de Monterrey recibirán al Xelajú de Guatemala en el Estadio BBVA. La serie está completamente abierta tras el empate 1-1 en la ida, donde Jesús Corona rescató la igualada en los últimos minutos. Monterrey, cinco veces campeón de la Concachampions, parte como amplio favorito y buscará imponer su jerarquía en casa.

El técnico Domènec Torrent contará con un plantel de gran calidad, con jugadores como Sergio Canales, Lucas Ocampo y Uros Djurdjević, quienes deberán liderar el ataque regiomontano. Sin embargo, Xelajú llega con la ilusión intacta y con la motivación de haber competido de tú a tú en el primer encuentro.

El conjunto regio necesita ganar con cualquier marcador para avanzar o empatar a cero goles. Un empate a a un tanto mandará la eliminación a tiempo extra o hasta la serie de penaltis.

Para los guatemaltecos, un empate a dos goles o un triunfo los lanza a los octavos de final.

Ambos partidos representan una oportunidad para que los clubes mexicanos ratifiquen su dominio en la región. Hasta el momento, dos equipos aztecas ya están en octavos de final (Tigres y Toluca) y por desgracia uno ya fue eliminado (Pumas), este jueves 12 de febrero la Maquina de Cruz Azul buscará avanzar cuando se enfrente a Vancouver. El equipo cementero tiene ventaja de 3-0 que lo consiguió en Canadá.

