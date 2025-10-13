Pasó de no jugar a ser figura del Mundial Sub-20: podría ser el verdugo de Argentina

Néiser Villarreal pasó de no jugar durante los últimos 4 meses con Millonarios a ser figura de Colombia en el Mundial Sub-20, pues gracias a su hat-trick su selección eliminó a España en Cuartos de Final y ahora buscará convertirse en el verdugo de Argentina en la antesala por el título del torneo.

El extremo ha tenido un gran torneo, pues disputa el título de goleo junto al estadounidense Benja Cremaschi con 5 tantos, aunque es el colombiano quien se puede llevar la distinción, ya que su selección sigue con vida en el torneo. El jugador de 20 años emula al de un león enjaulado, pues está encendido al sumar minutos con su selección, la cual goleó a México en un partido de preparación .

Selección Colombia Néiser Villarreal tiene 4 meses sin jugar en Millonarios, pero ello no ha sido impedimento para destacar en el Mundial Sub-20

¿Por qué la figura del Mundial Sub-20 no juega en su equipo?

Néiser Villarreal suma 4 meses sin jugar en su actual equipo, Millonarios, pues tal parece que le puso la “ley del hielo” ahora que al futbolista se le termina contrato en diciembre de este año, por lo que firmará gratis con el club que más le convenga para continuar su carrera. Este sería el Cruzeiro de Brasil.

El colombiano disputó 15 partidos en el primer semestre del año en la liga de su país, en los cuales no pudo anotar, pero sí asistió en 2 ocasiones. Sin embargo, en la segunda mitad del año fue completamente borrado por el club, ya que no quiso renovar. Medios del país sudamericano apuntan a que su próximo destino podría ser también el FC Barcelona de España.

¿Cuándo juegan Colombia y Argentina en el Mundial Sub-20?

Colombia y Argentina se verán las caras en la semifinal del Mundial Sub-20 el miércoles 15 de octubre en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México). Ambos conjuntos llegan a la antesala por el título en calidad de invictos, pues los cafetaleros suman 3 ganados y 2 empates, mientras que la Albiceleste marcha con paso perfecto hasta el momento.