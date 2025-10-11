España vs Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20, hoy sábado 11 de octubre, marcador online

Este sábado 11 de octubre del 2025, se enfrentan España vs Colombia disputando los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 en punto de las 14 horas tiempo del centro de México.

El juego será en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos equipos llegan con formas irregulares. Colombia, dirigida por César Torres, venció 3-1 a Sudáfrica en octavos gracias a un doblete de Néiser Villarreal.

España, de Paco Gallardo, sufrió ante Marruecos y empató con México en la fase de grupos pero destaca por su posesión, logró vencer a Ucrania 1-0 para llegar a la siguiente fase.

