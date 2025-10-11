deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

España vs Colombia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20, hoy sábado 11 de octubre, marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de España vs Colombia de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 hoy 11 de octubre

España vs Colombia en vivo
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este sábado 11 de octubre del 2025, se enfrentan España vs Colombia disputando los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 en punto de las 14 horas tiempo del centro de México.

El juego será en el Estadio Fiscal de Talca. Ambos equipos llegan con formas irregulares. Colombia, dirigida por César Torres, venció 3-1 a Sudáfrica en octavos gracias a un doblete de Néiser Villarreal.

España, de Paco Gallardo, sufrió ante Marruecos y empató con México en la fase de grupos pero destaca por su posesión, logró vencer a Ucrania 1-0 para llegar a la siguiente fase.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×