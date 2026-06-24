Pasó por América y Cruz Azul: ahora tendrá una nueva oportunidad en Europa

Por los equipos de América y Cruz Azul pasó un defensa central que, después de estar en el olvido en la Liga de Expansión MX, ahora tendrá una nueva oportunidad en Europa con un equipo de Grecia, que fue creado en 1931 y es de tabla para abajo en la Superliga del país europeo, de donde proviene el nuevo fichaje de un club de la Liga BBVA MX que jugó para el Atlético de Madrid.

Jordan Silva será refuerzo del Asteras Tripolis FC de Grecia, luego de permanecer un año con los Coyotes de Tlaxcala. Cabe destacar que esta será la segunda experiencia del jugador de 31 años en el futbol del viejo continente, ya que entre 2024 y 2025 defendió los colores del Creta, equipo que también milita en la liga griega, donde milita Orbelín Pineda, quien podría volver a la Liga BBVA MX tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Jordan Silva es el jugador que militará en Grecia.|Coyotes Tlaxcala FC

De jugar en América y Cruz Azul a firmar en Europa

Silva es canterano del Toluca, club por el que pasó por todas las categorías hasta llegar con el primer equipo. Posteriormente, se marcharía para afrontar un gran reto: defender la playera celeste del actual campeón de la Liga BBVA MX, Cruz Azul.

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El central solo estuvo 2 años con la Máquina y conquistó un título de la Copa MX. El camino le tenía preparado emigrar hacia el norte con Xolos de Tijuana, equipo en el que fue y vino al ser prestado al América, con el que no tuvo mayor relevancia al no conseguir campeonatos.

Jordan también tuvo un paso por Querétaro y, ante todo pronóstico, tuvo una segunda oportunidad en el conjunto de la Noria, pero su estadía fue demasiado corta. Luego de probar suerte con varios equipos de la Liga BBVA MX, el defensa se marchó a la liga griega con el Creta.

El canterano de los Diablos Rojos regresó a México en verano de 2025 para integrarse a los Coyotes de Tlaxcala y, un año después, volverá a jugar en el viejo continente, pero en esta ocasión con el Asteras Tripolis FC.