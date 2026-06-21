¿Paternidad? Así es el HISTORIAL de México vs Chequia, previo al duelo de fase de grupos del Mundial 2026

El historial entre la Selección Mexicana y el representativo de la República Checa, junto con su antecesora Checoslovaquia, es una crónica de encuentros poco frecuentes pero sumamente significativos para el fútbol nacional. Aunque los cruces oficiales se pueden contar con los dedos de una mano, la historia compartida entre ambas naciones ha tenido momentos clave que han quedado grabados en la memoria de los aficionados.

El punto de partida de este vínculo ocurrió en la Copa del Mundo de Chile 1962. En aquel encuentro de fase de grupos, el conjunto mexicano logró su primera victoria histórica en un Mundial al imponerse 3-1 ante los checoslovacos. Aquel triunfo fue un golpe de autoridad que demostró al mundo que el equipo nacional podía competir al tú por tú frente a potencias europeas.

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Partidos Amistosos

Más allá de la alta tensión de las competencias oficiales, la relación deportiva se ha nutrido de encuentros amistosos que han permitido a ambos equipos medir fuerzas en diferentes ocasiones. A diferencia de otros rivales recurrentes, los enfrentamientos amistosos entre México y los checos han sido escasos, pero muy particulares.

El primer antecedente amistoso data de 1961, disputado en la ciudad de Ostrava como parte de una gira europea de la selección nacional; fue un duelo cerrado que terminó con un marcador de 2-1 en contra de los mexicanos. Años más tarde, en el año 2000, ambos se volvieron a encontrar durante un torneo de exhibición celebrado en Hong Kong, conocido como la Copa del Año Nuevo Lunar. En aquella ocasión, los europeos se impusieron nuevamente por el mismo marcador, a pesar del esfuerzo mostrado por el equipo mexicano.

Este 24 de junio, la historia alcanza un punto álgido. El reencuentro en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ organizada en territorio mexicano promete ser una revancha de alto calibre.

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