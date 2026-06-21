Dónde queda Cabo Verde, rival de Uruguay en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay enfrentará a Cabo Verde para definir los lugares del Grupo H. La selección africana terminó por ser una de las sensaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ tras empatar ante España por un marcador 0 a 0. Siendo el resultado clave para que curiosos aficionados al futbol conocieran más de esta pequeña nación africana.

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Cabo Verde se ubica en el océano atlántico a unos 570 kilómetros de las costas de Senegal. Su población ronda los 500,000 habitantes y su capital es Praia. El idioma oficial es el portugués, aunque también se encuentra el criollo caboverdiano: una mezcla entre las lenguas africanas y el portugués.

Cabo Verde debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ con un 0 a 0 ante España|MEXSPORT

El impresionante dato de Cabo Verde que pocos países poseen

Un dato interesante para conocer más a Cabo Verde es que es uno de los pocos países que tiene más habitantes fuera que dentro del país. Como dijimos con anterioridad, la densidad poblacional dentro del país ronda los 500,000 habitantes. Mientras que fuera del país se registran alrededor de 1 millón de caboverdianos.

La mayoría de los caboverdianos que viven lejos del país radican en Estados Unidos y Portugal. Se estima que en tierras norteamericanas hay alrededor de 265,000 caboverdianos. Mientras que en Portugal se indican que son hasta 50 mil habitantes.

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Así fue la histórica clasificación de Cabo Verde a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

El país africano logró su histórica clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de quedar en lugar del Grupo D dentro de las eliminatorias en África. El pequeño país integró el grupo junto a Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Esuatini. Logrando sorprender en el certamen al vencer a Camerún por 1 a 0.

Vozinha: el arquero de Cabo Verde

Los pupilos de Pedro Leitão Brito dejaron un registro de 7 victorias, 2 empates y 1 derrota. El partido decisivo para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ fue el 13 de octubre de 2025 tras derrotar 3-0 a Esuatini.

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