Cerca de volver hacer historia:  No es la primera vez que Chequia le daría una alegría inédita a México

El 7 de junio de 1962 quedó grabado en la historia cuando la Selección Mexicana consiguió la primera victoria en las Copas Mundiales de la FIFA™ al derrotar con un contundente 3-1 a la poderosa Checoslovaquia (hoy Chequia), durante la fase de grupos del evento mundialista de Chile 1962.

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El mítico Estadio Sausalito de Viña del Mar fue el escenario de una gesta que rompió con una maldición. Desde su primera participación en Uruguay 1930, el conjunto azteca arrastraba una pesada losa de varias ediciones sin poder celebrar un solo triunfo en el máximo escenario. El destino quiso que la gloria llegara ante el gigante europeo, un cuadro checoslovaco de altísimo nivel que a la postre terminaría subcampeón de ese torneo tras perder la final ante el Brasil de Pelé y Garrincha por 3-1.

¿Cómo fue el primer triunfo de México ante Chequia?

El encuentro no arrancó de la mejor forma para los dirigidos por Ignacio Trelles. Prácticamente desde el silbatazo inicial, al minuto uno de juego, el delantero Václav Mašek sorprendió a la zaga nacional para adelantar a los europeos y poner el 1-0 en el marcador.

Sin embargo, el coraje del plantel mexicano propició una reacción histórica que se construyó de la siguiente manera:

El despertar: La igualdad llegó por conducto de la leyenda del Campeonísimo Guadalajara, Isidoro "Chololo" Díaz , quien devolvió la confianza a la escuadra mexicana.

La igualdad llegó por conducto de la leyenda del Campeonísimo Guadalajara, , quien devolvió la confianza a la escuadra mexicana. La voltereta: Con un juego dinámico, Alfredo del Águila mandó el balón al fondo de las redes para poner el 2-1 antes del silbatazo del medio tiempo.

Con un juego dinámico, mandó el balón al fondo de las redes para poner el 2-1 antes del silbatazo del medio tiempo. La sentencia de oro: En la parte complementaria, el artillero Héctor Hernández definió de manera impecable desde los once pasos para decretar el 3-1 definitivo.

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¿Cuántas veces se han enfrentado México y Chequia en Mundiales?

Aquel enfrentamiento en suelo andino es la única vez que se han enfrentado de manera oficial México y Chequia en una Copa Mundial de la FIFA™. Más allá de los dos puntos que se otorgaban en la época, ese resultado sepultó décadas de frustraciones y demostró que el futbol mexicano tenía los argumentos necesarios para vencer a las potencias de Europa.

