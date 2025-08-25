GRANDES NOTICIAS: Piloto mexicano queda Subcampeón en una de las mejores categorías del automovilismo

Patricio “Pato” O’Ward aseguró el subcampeonato de la temporada 2025 de la IndyCar Series, tras una actuación sólida en el Milwaukee Mile que confirmó su mejor campaña dentro de la categoría. Con ese resultado, el piloto mexicano firma su primer puesto como escolta del certamen, un hito que refuerza su crecimiento como figura principal del Arrow McLaren.

Te puede interesar: Azteca Deportes transmitirá EN VIVO el E-Prix de Shanghái de la Fórmula E

La jornada en Milwaukee fue de gestionar el objetivo: O’Ward cruzó la meta en quinta posición, un resultado que sumó los puntos necesarios para consolidar el segundo lugar en la clasificación general, independientemente de lo que ocurriera en las últimas rondas del calendario. Ese puesto fue suficiente para sellar el subcampeonato y rubricar una campaña en la que el piloto mostró regularidad y capacidad de recuperación en situaciones adversas.

Sin Aliento | La historia detrás del adiós a Robbie Brewer

¿Cómo se define el 2025 de Pato O´Ward?

La temporada 2025 quedará marcada en la trayectoria de O’Ward por la combinación de triunfos y regularidad. El mexicano consiguió varias victorias que lo mantuvieron siempre en la conversación por los primeros puestos del campeonato, además de acumular numerosos top-5 que le permitieron, carrera a carrera, recortar distancias con los líderes y asegurar finalmente la posición de honor como subcampeón. Ese rendimiento ha servido también para consolidar la labor del equipo Arrow McLaren como una estructura capaz de disputar el título de forma sostenida.

¿Que significa el subcampeonato de Pato O´Ward?

Más allá del resultado numérico, el subcampeonato tiene un valor simbólico para O’Ward y para el automovilismo mexicano: representa el reconocimiento de la progresión deportiva del regiomontano y la confirmación de que puede pelear por las principales coronas de la disciplina. Para Arrow McLaren supone, a su vez, la recompensa a la inversión técnica y estratégica que el equipo ha hecho en el último ciclo.

Con la temporada acercándose a su cierre, con pruebas decisivas todavía por disputarse en el calendario como la cita en Nashville, O’Ward y su equipo celebran un objetivo alcanzado pero mantienen la mirada en seguir sumando experiencias y victorias que fortalezcan su candidatura a futuro. El subcampeonato es, sin duda, un paso importante en la carrera de uno de los pilotos más destacados del pelotón.

Te puede interesar: E-Prix de Mónaco: Fechas y horarios para ver en vivo las dos carreras de la Fórmula E