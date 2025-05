Azteca Deportes transmitirá EN VIVO el E-Prix de Shanghái de la Fórmula E

¡La Fórmula E regresa a China para una doble jornada en el histórico Circuito Internacional de Shanghái! Este fin de semana, los pilotos se alistan para disputar las rondas 10 y 11 de la temporada 11 del campeonato de monoplazas totalmente eléctricos, con 22 pilotos listos para darlo todo en sus GEN3 Evo. Tras una temporada llena de emoción, el E-Prix de Shanghái será una parada crucial, que promete más espectáculo y acción al máximo nivel.

E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA

Este evento también marcará la vuelta del PIT BOOST, una característica innovadora y obligatoria en las carreras dobles de la temporada 11. Durante la primera carrera, los equipos deberán hacer una parada en boxes donde sus coches recibirán un aumento del 10% de energía (3.85 kWh) durante 30 segundos, lo que podría ser decisivo para las posiciones de carrera. Sin embargo, el desafío está en que cada equipo solo tiene una estación de PIT BOOST, lo que introduce una capa estratégica crucial, además de evitar que los coches se “doblen” y favorezcan la estrategia del equipo contrario.

La carrera se disputará el sábado 31 de mayo a las 15:05 hora local de Shanghái y promete ser una de las más intensas de la temporada.

Horario y dónde ver en vivo

No te pierdas la acción del E-Prix de Shanghái a través de Azteca Deportes, donde transmitiremos en vivo tanto el sábado 31 de mayo como el domingo 1 de junio, en punto de las 12:50 AM (hora de la madrugada). Sigue todos los detalles de este increíble evento directamente desde el Circuito Internacional de Shanghái y no te pierdas ni un segundo de la emoción de la Fórmula E.

Puedes seguir la transmisión en vivo a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial . ¡Toda la emoción de la Fórmula E en la palma de tu mano!

La batalla por el título continúa: ¿Quién se llevará la victoria en Shanghái?

La temporada 11 de la Fórmula E está llegando a su punto culminante y, con un campeonato muy competitivo, los pilotos y sus equipos se preparan para darlo todo. Con Oliver Rowland dominando las posiciones de la clasificación, los demás pilotos como Pascal Wehrlein y Dan Ticktum están listos para dar la pelea. Shanghái será clave en este tramo de la temporada, donde las decisiones estratégicas, como el uso del PIT BOOST, pueden ser determinantes para el resultado final.