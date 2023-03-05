El mexicano Pato O’Ward es segundo en San Petesburgo

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) termina segundo en la primera carrera de la IndyCar 2023 en el Gran Premio en San. Petersburgo.

El piloto sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi) fue el ganador en una carrera que se destacó por los múltiples accidentes que marcaron la prueba.

Ericsson adelantó a falta de cuatro vueltas para el final al mexicano, el europeo pasó en la larga recta de meta a O'Ward una vez que Pato activó por error el limitador de velocidad y perdió la potencia de su monoplaza.

Te puede interesar: Segundo era lo máximo a lo que podía esperar: Checo Pérez

Al final de la competencia, Pato O'Ward mostró su frustración en la retransmisión estadounidense de la carrera: "Lo hicimos todo bien hoy, siempre hay algo. No podemos permitir que eso suceda más”.

El neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi) completó el podio al terminar en la tercera posición en una carrera donde se mostraron seis banderas amarillas y tres rojas.

"We gave that one away. We can't have that happen anymore."



A frustrated @PatricioOWard ends up P2 in the #FirestoneGP. pic.twitter.com/RkiD4P1XmH — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 5, 2023

Luego de varios accidentes, en la vuelta 71 entró a boxes Grosjean, le siguió McLaughlin para volver a arriesgar en la salida y rozar al Andretti. El pique entre ambos pilotos terminó de la peor manera: unas vueltas después ambos se tocaron al intentar ganar la primera posición y chocaron sus monoplazas contra las protecciones.

Con la nueva bandera verde, quedó una batalla final a veinte vueltas con Pato O'Ward como líder y perseguido por todo el equipo de Chip Ganassi. Ericsson, Dixon y Palou eran tres de los cinco coches que marchaban tras el mexicano.

Te puede interesar: Checo Pérez consigue el segundo lugar en el Gran Premio de Baréin

A cuatro vueltas para el final, Ericsson logró sobrepasar a O'Ward y mantuvo esa posición hasta la línea de meta.

El argentino Agustín Canapino (Juncos Hollinger) debutó de manera magnífica en la IndyCar con un duodécimo puesto cumpliendo mucho más que el objetivo de terminar la carrera.