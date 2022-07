Checo Pérez explica lo que le pasó ante George Russell

París, Francia. El piloto mexicano Checo Pérez (Red Bull) perdió la oportunidad de subirse al podio en el Gran Premio de Francia de la Fórmula Uno al ser rebasado por el británico George Russell (Mercedes) en la vuelta 41 después de reiniciarse la carrera por una bandera amarilla a causa de un problema con el piloto chino Zhou Guanyu.



“Hubo un problema con el Virtual Safety Car que habían dado la indicación que se acaba fuera de la nueve y no fue así, entonces se acabó en la entrada a la 15. Cuando se para el safety car yo estaba muy cerca de mi delta entonces no podía acelerar. No entiendo qué pasó, creo que tuvieron un problema en la torre de control porque no entiendo”, fue la explicación que dio Checo Pérez poco después de bajarse de su auto en el Circuito Paul Ricard.

Te puede interesar: Checo Pérez pierde el podio en el Gran Premio de Francia



“Nos costó el podio pero al final fue una carrera donde no tuvimos mucho ritmo. Iban bastante rápido (Mercedes), especialmente cuando la degradación llegaba me costaba bastante ir detrás de Lewis Hamilton, especialmente en el sector 1″, adjunto el mexicano que se encuentra en la tercera posición del campeonato de pilotos.





Poco antes en la carrera Checo Pérez y Russell tuvieron un pequeño toque en los autos cuando el británico buscaba rebasar al Red Bull por lo que Checo tuvo que salir de la pista pero a la larga no perdiendo su posición.

Te puede interesar: Max Verstappen y Red Bull dominan en la Fórmula Uno



Sabía que sería una gran oportunidad: George Russell



Por su parte, George Russell habló sobre cómo le quitó el tercer lugar al piloto de Red Bull en el reinicio del Virtual Safety Car (VSC).

“Sabía que sería una gran oportunidad para mí. Checo estuvo un poco por todos lados durante todo el VSC, así que sabía que si lo sincronizaba perfectamente y lo superé, podría tener una oportunidad, y creo que estaba frenando para asegurarse de que todavía estaba por encima del tiempo delta mientras yo aceleraba y me dio esa carrera para adelantarlo, así que eso fue satisfactorio”.