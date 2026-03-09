GRAN ACTUACIÓN: Piloto mexicano termina en cuarto lugar tras gran carrera

El piloto mexicano Patricio "Pato" O'Ward logró este sábado un sólido resultado al cerrar en la cuarta posición la carrera celebrada en el óvalo de Phoenix, sumar un nuevo top 5 para su temporada y confirmar la competitividad del equipo Arrow McLaren en pistas de alta velocidad. El regiomontano condujo el monoplaza número 5 durante las 250 millas y estuvo en la pelea por la victoria hasta las vueltas finales, pero no pudo concretar el remate y terminó a pocos segundos del podio.

¿Cuál fue el podio de la carrera de IndyCar en Phoenix?

La prueba, marcada por varias banderas amarillas y ajustes estratégicos, tuvo como vencedor a Josef Newgarden; Kyle Kirkwood y David Malukas completaron el podio. La carrera exigió una gestión fina de neumáticos y combustible en los últimos relanzamientos, circunstancia en la que Newgarden logró sacar ventaja y O'Ward vio cómo su carga de ritmo se reducía en el tramo definitivo.

¿Cómo fue el desempeño de Pato O´Ward en la carrera de IndyCar en Phoenix?

O'Ward largó desde la séptima posición en la parrilla y, a lo largo de la prueba, mostró buen ritmo en los compases medios que le permitieron escalar hasta acercarse al podio. Sin embargo, el balance del auto se deterioró en las últimas vueltas, de acuerdo a reportes del propio equipo y el reporte técnico, lo que limitó sus opciones de ataque sobre los pilotos que iban adelante. A pesar de ello, la actuación refuerza la idea de que el paquete de Arrow McLaren es competitivo en óvalos y que el mexicano es contendiente habitual para sumar puntos importantes en cada carrera.

Con este cuarto puesto, O'Ward suma unidades valiosas para el campeonato y mantiene el impulso de inicio de temporada, aunque el equipo buscará ajustar el balance del monoplaza antes de la próxima fecha para convertir oportunidades en victorias. La lectura general es positiva, con un rendimiento consistente, ritmo para pelear adelante y margen de mejora en la gestión del auto en las fases críticas de la carrera.

