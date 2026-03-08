Millonaria diferencia: El nuevo sueldo de Checo Pérez en Cadillac vs la fortuna de Verstappen

Max Verstappen y Checo Pérez han compartido momentos de gloria en Red Bull Racing, sin embargo, sus caminos se han separado para esta temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto neerlandés sigue siendo la máxima figura de la escudería austríaca, mientras que el oriundo de Guadalajara aceptó el nuevo desafío de llevar a Cadillac a lo más alto en su primera temporada en la categoría. Sin embargo, la diferencia de salarios entre ambos es gigantesca.

Verstappen se mantiene como el piloto mejor remunerado de toda la parrilla y es que Red Bull desembolsa 70 millones de dólares al año para mantener contento al tetracampeón del mundo. Si bien es cierto que Checo Pérez es uno de los pilotos con mayor experiencia dentro de la F1, su salario está lejos de su ex-compañero. Y es que la escudería estadounidense le brinda 8 millones de dólares anuales por correr en el MAC-26.

Checo Pérez recibe 8 millones de dólares al año en Cadillac|Crédito: Checo Pérez / X

Esto quiere decir que la diferencia de sueldos entre ambos pilotos es de 62 millones de dólares, una cifra que para muchos aficionados puede sonar exagerada. De todos modos, hay que tener en cuenta que Cadillac es una escudería nueva dentro de la F1, por lo que cuenta con recursos más limitados. Mientras que, por otro lado, Red Bull cuenta con una historia más presente en la categoría y, para muchos, con el mejor piloto de la parrilla.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo a distintos medios como RacingNews365 y Spotrac, afirman que los montos mencionados corresponden a los salarios base de los pilotos. Esto significa que no son contemplados los ingresos adicionales por premios, patrocinios ni acuerdos comerciales externos. De esta manera, el monto final que reciba cada piloto dependerá de su desempeño en el circuito, además de contar con la ayuda de patrocinadores.

|Crédito: Max Verstappen / X

Checo Pérez se mantiene por delante de Valtteri Bottas

A pesar de que su salario es bajo comparado con Verstappen, el piloto mexicano se mantiene por delante de su compañero de equipo. Resulta que Valtteri Bottas acordó un contrato de 5 millones de dólares por temporada con Cadillac, recibiendo hasta 3 millones de dólares menos que Checo de acuerdo a su salario base. Esto demuestra la confianza que la escudería norteamericana ha depositado en el tapatío.

Los salarios actuales de la Fórmula 1

Según el medio especializado RacingNews365, este es el listado de salarios base en dólares estadounidenses para la temporada 2026:

