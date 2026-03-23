Aunque fue convocado para Portugal, Paulinho recibe una pésima noticia en el Clausura 2026
El delantero de Toluca estará disponible para enfrentar a México en la fecha FIFA de marzo, pero una mala noticia lo golpea
Paulinho está viviendo, probablemente, uno de los mejores momentos futbolísticos de su carrera. El delantero de Toluca viene de consagrarse tricampeón de goleo de la Liga BBVA MX, además de haber sido bicampeón del futbol mexicano al ganar el Clausura y Apertura 2025 con su equipo. Su gran rendimiento dio sus frutos: fue convocado a la selección de Portugal para la fecha FIFA de marzo, pero no todo son buenas noticias.
En estos momentos, Paulinho ha quedado fuera de la lucha por ser tetracampeón de goleo de la Liga BBVA MX de forma consecutiva. Finalizada la Jornada 12 del Clausura 2026, el delantero de 33 años se ubica en la tercera posición de la tabla de goleo con 6 tantos convertidos. Está a 4 de los actuales líderes: Armando González y João Pedro, ambos con 10 goles cada uno.
Si bien es cierto que una actuación estelar de Paulinho podría hacer que se acerque al primer puesto, es muy poco probable y más aún cuando restan solo 5 fechas para que la Fase Regular termine. Es posible que el portugués finalice su racha de ser el máximo goleador de la Liga BBVA MX tres veces consecutivas, marca que muy pocos jugadores han logrado conseguir en el futbol mexicano.
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Tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 12
- Armando González (Chivas): 10 goles.
- João Pedro (San Luis): 10 goles.
- Paulinho (Toluca): 6 goles.
- José Paradela (Cruz Azul): 5 goles.
- Juninho Vieira (Pumas): 5 goles.
- Salomón Rondón (Pachuca): 5 goles.
- Arturo González (Atlas): 5 goles.
- Diber Cambindo (León): 5 goles.
- Kevin Castañeda (Tijuana): 5 goles.
- Ezequiel Bullaude (Santos): 5 goles.
Los títulos consecutivos de goleo en la Liga BBVA MX
Los jugadores que han conseguido tres o más títulos de goleo consecutivos en la Liga BBVA MX son los siguientes:
- 7 títulos: Evanivaldo Castro.
- 3 títulos: Adalberto López, Enrique Borja, Carlos Hermosillo, Christian Benítez, Paulinho.
Los partidos que le quedan a Paulinho en el Clausura 2026
Solo restan 5 fechas para que la Fase Regular llegue a su fin y estos son los partidos restantes del Toluca:
- Querétaro vs Toluca | Jornada 13
- Toluca vs San Luis | Jornada 14
- América vs Toluca | Jornada 15
- Mazatlán vs Toluca | Jornada 16
- Toluca vs León | Jornada 17
Paulinho es convocado a la selección de Portugal
Si bien es cierto que no estuvo presente en la primera lista ofrecida por el entrenador Roberto Martínez, el goleador de los Diablos Rojos se sumó a la convocatoria de Portugal luego que Rodrigo Mora, jugador del FC Porto, y Rafael Leão, de las filas del AC Milan, fueran liberados por lesión. De esta manera, Paulinho estará disponible para enfrentar a México y a Estados Unidos para los juegos del 28 y 31 de marzo respectivamente.