OFICIAL: Los delanteros con los que Paulinho competirá con Portugal para enfrentar a México

La Selección de Portugal se encuentra ya en tierra azteca para enfrentar a México en la reinauguración del Estadio Banorte el próximo sábado 28 de marzo, y uno de los focos de atención estará en la competencia interna que tendrá Paulinho dentro del ataque lusitano. El delantero del Toluca, con un registro de 50 goles en todas las competencias durante su estancia en el club, buscará hacerse un lugar en un frente ofensivo repleto de talento y nombres de peso.

México vs Portugal EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuáles son los convocados en la de cantera de Portugal para enfrentar a México?

Los convocados en el ataque para este partido de Portugal son: João Félix (Al-Nassr), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Wolverhampton), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Porto) y Ricardo Horta (Braga), junto con Paulinho. La mayoría de ellos se desempeñan como extremos, jugadores que aportan velocidad, desborde y capacidad de asociación por las bandas. En ese sentido, la verdadera competencia directa del atacante del conjunto choricero por el puesto de centro delantero será Gonçalo Ramos, quien actualmente milita en el Paris Saint-Germain.

Ramos, de 24 años, ha demostrado ser un atacante con gran olfato goleador. Sus números con el PSG en la presente temporada ascienden a 9 goles en todas las competencias, además de haber marcado 1 gol con la Selección de Portugal. Su experiencia en la Ligue 1 y en la Champions League lo colocan como un delantero de referencia, capaz de adaptarse a distintos esquemas y de responder en escenarios de máxima exigencia.

TE PUEDE INTERESAR:



Paulinho, por su parte, llega con un historial sólido en el futbol mexicano. Sus 50 goles con Toluca reflejan constancia y capacidad para definir en momentos clave. Aunque su vitrina internacional no es tan amplia como la de Ramos, su rendimiento en la Liga BBVA MX lo respalda como un atacante confiable y con hambre de demostrar que puede competir al más alto nivel.

¿Dónde ver el partido de México vs Portugal en VIVO y GRATIS?

El partido de preparación entre México y Portugal lo podrás ver en VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del mejor equipo, Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, entre otros.

VER AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS PORTUGAL

