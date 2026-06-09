La SORPRENDENTE reacción de Pedri con México: “No sabía que me tenían tanto cariño aquí”

La Selección de España cerró su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una sólida victoria por 3-1 ante su similar de Perú. Sin embargo, más allá del funcionamiento colectivo de la Roja a solo dos días del gran debut, la nota de la noche en el Estadio Cuauhtémoc la dio el mediocampista del Barcelona, Pedri González, quien se marchó de la cancha ovacionado y conmovido por el cobijo de la afición mexicana.

El arquero que sacrificó un dedo por jugar | Lo Inesperado | Los Protagonistas

El talentoso volante canario fue el autor del segundo tanto de los ibéricos, un gol que desató la locura en las tribunas del coloso de la colonia Maravillas. Tras el silbazo final, Pedri atendió a los medios de comunicación y no ocultó su asombro ante las muestras de afecto de un estadio que coreó su nombre al unísono durante varios pasajes del encuentro.

¿Qué dijo Pedri sobre los aficionados mexicanos?

"Que coreen mi nombre siempre es bonito. Que coreen tu nombre y sobre todo era un partido para coger sensaciones de cara al Mundial y con ganas de que llegue el primer partido", confesó el futbolista azulgrana a ras de césped.

El mediocampista admitió que el recibimiento del público local superó cualquier expectativa que el plantel de Luis de la Fuente tuviera al aterrizar en territorio azteca: "No, la verdad que no sabía que tenían tanto cariño aquí y es muy bonito que coreen tu nombre y darle las gracias sobre todo”.

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Pedri no tiene miedo al éxito

Con el rendimiento mostrado frente a la escuadra incaica, España ratifica por qué los analistas la colocan en la primera línea de candidatos para levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la gran final del 19 de julio. Lejos de rehuir a la presión, el '8' de la Roja asumió el reto con madurez y temple:

"Bueno, nos ponen la etiqueta de favorito. Está claro que no la rechazamos. Nos sentimos una selección muy buena, una familia, pero después se tiene que demostrar favorito".

