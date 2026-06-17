Pumas perdería a una de sus joyas para el Apertura 2026: europeos y árabes ya lo miran

El mercado de fichajes comienza a moverse alrededor de Pumas UNAM y uno de los nombres que más ruido genera es el de Pedro Vite. El mediocampista ecuatoriano, que llegó al conjunto universitario como una apuesta fuerte para elevar el nivel del plantel, ya habría despertado el interés de distintos equipos fuera de México.

De acuerdo con diversos reportes, tres clubes ya preguntaron condiciones por Pedro Vite: dos de Europa y uno de una liga árabe. La misma información señala que Pumas estaría abierto a negociar si llega una oferta cercana a su cláusula de rescisión, aunque la intención del club también sería conservar un porcentaje de una futura venta.

Pedro Vite, jugador de Pumas|Crédito: @PumasMX / X

La situación no pasa desapercibida en la Liga BBVA MX, ya que Vite es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección dentro del plantel auriazul. Su posible salida después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado para el equipo universitario.

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¿Qué equipos están interesados en Pedro Vite?

Aunque todavía no se revelaron los nombres de los tres clubes que preguntaron directamente por el jugador, el interés más fuerte que ha trascendido en las últimas semanas apunta al City Football Group, grupo propietario del Manchester City y de otros clubes alrededor del mundo.

Reportes en Ecuador señalan que el grupo mantiene un fuerte seguimiento por Pedro Vite y que incluso estaría dispuesto a realizar una inversión importante para quedarse con su carta. Según información publicada por El Comercio, la cifra que se ha manejado rondaría los 15 millones de dólares.

Dentro de ese escenario, clubes como Girona, Palermo o Troyes aparecen como posibles destinos por pertenecer a la red del City Football Group. Sin embargo, hasta ahora no existe una oferta oficial confirmada por parte de alguno de esos equipos.

Pedro Vite tuvo un partido casi perfecto al marcar un gol y ser considero el MVP.|Pumas MX

Pumas podría hacer negocio con Pedro Vite

La posible salida de Pedro Vite tendría un impacto deportivo importante para Pumas, pero también podría representar una operación histórica en lo económico. El ecuatoriano llegó al club en 2025 desde Vancouver Whitecaps y, de acuerdo con distintos reportes, la operación fue cercana a los 7 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del club.

Esa misma información apuntaba que el contrato del futbolista incluía una cláusula de salida a Europa para el verano de 2026, justo después del Mundial. Ese detalle explica por qué su nombre comienza a ganar fuerza en el mercado internacional en este momento.

Pumas, por ahora, no tendría la urgencia de venderlo. Sin embargo, una propuesta elevada podría cambiar el escenario, sobre todo si el club logra asegurar una ganancia importante y mantiene un porcentaje de una futura transferencia.