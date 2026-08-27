¿Pelea interna en Rayados? Gerardo Arteaga acaba con los rumores

Ante los rumores sobre una pelea al interior de Rayados, el jugador Gerardo Arteaga habló de la polémica que se desató por algunos videos que se publicaron en las redes sociales de las cuentas oficiales del club. Esto debido a que un sector de la afición regiomontana consideró que había una enemistad del zaguero mexicano con el community manager del Monterrey, debido a la forma en que interactuaron. En especial por las últimas publicaciones que subieron en la plataforma de TikTok.

Previo al partido que tuvo la “Pandilla” en la Leagues Cup ante el Chicago Fire, subieron un video en el que se observa a Arteaga grabando con su celular a la persona del club y diciéndole un mensaje con un tono enérgico.

“Para que veas que se siente que te estén grabe y grabe, ¿si o no?”, menciona el futbolista de los Rayados mientras se escuchan algunas risas.

Esto generó diferentes reacciones entre la fanaticada del equipo albiazul, como algunos comentarios en contra el futbolista por la reacción que tuvo con esta persona.

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Arteaga acabó con la polémica

Tras la victoria que consiguieron los Rayados ante el conjunto de la Major League Soccer (MLS) en el partido que tuvieron este martes, nuevamente apareció Arteaga interactuando con el community en el video durante los festejos que subieron a las redes sociales.

El lateral mexicano de 27 años de edad le aventó un chorro de agua de la botella de la que estaba tomando y le dijo: “¡Ya güey, la gente piensa que es en serio que te odio”. La persona encargada de generar contenido le contestó: “Pero, ¿es mentira o es verdad?”.

Sin embargo, Gerardo fue contundente al señalar que en todo este contenido existe buen humor por ambas partes. ”Es mentira, es cotorreo, pero ya sabes como son”, resaltó.