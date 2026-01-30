Pelean por ser el mejor equipo de su país en Sudamérica y hoy se llevarían a quien pudo ser estrella en Club América

Los cambios continúan en el Club América, como la salida de Diego Ramírez y el mayor protagonismo en el armado de la plantilla que recae en André Jardine. En ese sentido, se están poniendo en la ‘lista de transferibles’ a algunos futbolistas que, se sabe, no tendrán mucho protagonismo en el Clausura 2026 ni en el proyecto general del entrenador brasileño.

En ese contexto aparecen como posibles compradores dos equipos que pelean por ser el más grande de Sudamérica y que han llegado a más finales de Copa Libertadores. Resulta que Atlético Nacional y América de Cali tendrían en carpeta a Raúl Zúñiga –uno de los 6 cambios de Club América– para este semestre y quieren incorporarlo para intentar ganar todo lo que jueguen este año.

Jose Raúl La Pantera Zúñiga en America.|MEXSPORT

De acuerdo a la información del periodista Diego Sandoval, La ‘Pantera’ Zúñiga vive sus últimos momentos como americanista y tanto Nacional como América ya iniciaron contactos formales para quedarse con el futbolista colombiano.

TE PUEDE INTERESAR:



Club América buscaría vender definitivamente a Raúl Zúñiga

Las Águilas buscarían que cualquiera de esos dos clubes de Colombia lo compren de manera definitiva por al menos 2 millones de dólares. Hay que ver cuál de los dos gigantes colombianos se lleva a Zúñiga. Atlético Nacional ganó dos veces la Libertadores y fue subcampeón una vez. América perdió 4 finales.

Zúñiga podría salir del América y jugar en Colombia|Crédito: @ClubAmerica / X

Las razones de la posible salida de La Pantera Zúñiga de Coapa

El delantero ha jugado en las tres jornadas disputadas en este Clausura 2026. Sin embargo, todo indica que llegará Raphael Veiga y que el puesto de centrodelantero estará ocupado y necesitan también liberar un cupo de extranjero, de NFM (No Formado en México). En ese contexto, aunque llegó hace menos de 9 meses desde los Xolos de Tijuana, ahora se iría.

Los números de Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga en el Club América

Aunque en este Clausura 2026 ha visto minutos en los 3 encuentros que tuvieron las Águilas, sus cifras y su nivel no convencen. De acuerdo a los datos brindados por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de José Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga Murillo en el Club América han sido los siguientes: