Uno por uno: los 6 cambios que hizo la directiva de Club América para revertir la mala racha

Club América tuvo un 2025 lleno de fracasos al perder finales de la Liga BBVA MX y el pase al Mundial de Clubes del mismo año, por lo que se esperaba una limpia de plantilla completa, pero de a poco ha hecho cambios en lo que promete ser una buena reestructuración, con la salida de su Director Deportivo Diego Ramírez.

El conjunto azulcrema inició este Clausura 2026 con el pie izquierdo, pues en 3 fechas no ha podido ganar ni anotar un solo gol, algo que no ocurría desde hacía 55 años , por lo que la directiva tomó cartas en el asunto y en los últimos días ha hecho 6 cambios que retumbaron el seno del club, con la intención de revertir la mala racha.

El conjunto azulcrema busca remediar el año de fracasos y el mal inicio del Clausura 2026.

1. Despiden al Director Deportivo

El jueves 29 de enero se hizo oficial la salida de Diego Ramírez como Director Deportivo, luego de conquistar 3 campeonatos de la Liga BBVA MX. Ello obedeció a una rencilla con André Jardine, debido a temas de los refuerzos, según indicaron varias fuentes.

2. Contratación de goleador

Raphael Veiga será nuevo jugador de las Águilas, pues todo está pactado, aunque falta hacerlo oficial. Con la llegada del brasileño, el conjunto buscará revertir la mala racha de no marcar goles en este Clausura 2026.

3. Regreso a casa

América regresará al Estadio Banorte (antes Azteca) para la jornada 14, según lo planeado por la directiva, luego de casi 2 años fuera de casa. No obstante, solo jugará unos cuantos encuentros, ya que en caso de clasificar a la Liguilla no podrá utilizarlo, debido a que pasará a cargo de la FIFA por el Mundial 2026.

Los delanteros con la pólvora mojada

4. Salida de Rodrigo Aguirre

Diferentes reportes apuntan a que el “Bufalo” será el sacrificado para poder registrar a Veiga. Desde la sultana del norte afirman que el uruguayo será nuevo jugador de Tigres.

5. Víctor Dávila a Sudamérica

El chileno regresaría a su país para este año, ya que Colo-Colo está interesado en hacerse de sus servicios. El delantero llegará a Sudamérica en calidad de préstamo.

6. Posible salida de José

“La Pantera” tiene ofertas del futbol colombiano, por lo que no se descarta una posible salida del club, al que llegó apenas hace 6 meses luego de destacar con Xolos. Sin embargo, en América no están conformes con lo mostrado.