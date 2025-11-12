El jugador húngaro K1CS1K quemó más de 22,000 calorías bailando durante 6 días

Se trata, sin duda, de una de las noticias más llamativas, espectaculares y trascendentes que ha habido en el mundo de los videojuegos en, al menos, los últimos años. Esta tiene como protagonista a un gamer húngaro conocido como Szabolcs Csépe, el cual quemó alrededor de 22,000 calorías en un lapso de 6 días.

Szabolcs Csépe, cuyo alias en el mundo de los videojuegos es “GrassHopper”, acaba de romper uno de los récords guinness más espectaculares de todos los tiempos luego de bailar durante 144 horas seguidas al ritmo de Dance Dance Revolution, superando con creces la marca anterior.

GrassHopper acaba de entrar a la historia luego de bailar durante 6 días seguidos; es decir, 144 horas, al ritmo de Dance Dance Revolution, con lo cual dejó atrás el récord de 138 horas y 34 segundos. Con ello, su nombre ha comenzado a invadir el mundo de las redes sociales.

En este tiempo récord, el jugador húngaro escuchó poco más de 3,000 canciones completas a lo largo de la sesión; además, el reporte del Guinness World Records, establece que el ciudadano quemó alrededor de 22,000 calorías, una cantidad por demás espectacular de acuerdo al ejercicio realizado.

Otro punto a detallar es que este récord guiness se llevó a cabo en Kecskemét, dentro de Hungría, hace poco más de un año, cuando se logró entre el 23 y el 29 de octubre del 2024. Es así como esta noticia impacta a toda la comunidad gamer, sobre todo aquella que es amante de los juegos interactivos.

El récord del jugador húngaro y la evolución de los juegos musicales

Este récord ayuda a elevar una vez más la relevancia que los juegos musicales y de ritmo tienen en este mundo gamer. Además, confirma que los récords relacionados a los videojuegos cuentan con muchas aristas más, entre ellos apartados de resistencia, de salud y, por supuesto, físicos.