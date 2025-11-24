Penta, con más de 40 combates en WWE desde su llegada en 2025; ¿cuál ha sido el mejor?

Llegó en enero del 2025, precisamente una semana después del estreno mediante Netflix, y en cuestión de 11 meses ha sido uno de los luchadores más activos de la WWE. Recientemente se confirmó que, con el último duelo del viernes pasado, Penta llegó a un total de 42 combates en su etapa en la empresa.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Fue en enero de este año cuando Penta hizo su debut oficial en la WWE enfrentando y venciendo a Chad Gable. De aquel momento a la fecha, el nacido en Ecatepec ha subido al cuadrilátero de la empresa en un total de 42 ocasiones, contando magnos eventos y luchas demandantes para él.

¿Cuál ha sido el momento más importante de Penta en la WWE?

Penta se presentó en la última edición de SmackDown para enfrentarse a Finn Bálor, un luchador consagrado de la compañía. Este duelo formó parte de la eliminatoria para conocer al último rival de John Cena, en una lucha que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre del 2025.

Al final, el Zero Miedo no solo obtuvo el triunfo ante su rival con su llave más importante, sino que también cumplió un total de 42 combates en la WWE desde su llegada hace 11 meses. De hecho, se espera que la cantidad aumente en este mes y medio que resta del año.

Y si bien todos sus combates han sido interesantes, se podrían mencionar algunos como los más sobresalientes, entre los que destacan su participación en Elimination Chamber y la vez en la que se enfrentó al propio Bálor, así como a Dominik y Bron Breakker en la última edición de Wrestlemania.

¿Penta se presentará en AAA Guerra de Titanes 2025?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que tanto Penta, el Zero Miedo , como el propio Rey Fénix, formarán parte de la siguiente edición de Guerra de Titanes AAA 2025, la cual se llevará a cabo el 20 de diciembre y en donde se podría confirmar el regreso de los Lucha Brothers.