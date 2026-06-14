Penta es el mejor luchador de la WWE en la actualidad; este imponente dato lo demuestra

Una de las razones por las cuales la WWE ha tenido un impacto significativo en el mercado mexicano en los últimos dos años es gracias a Penta, el Zero Miedo, luchador que es uno de los rostros principales de la empresa a pesar de que ya cuenta con 41 años de edad.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

En estos momentos, el nacido en Ecatepec guarda consigo el Título Intercontinental Masculino de la WWE, hecho que lo convierte en uno de los luchadores a seguir. Sin embargo, existe un dato que coloca a Penta como, posiblemente, el más relevante de la actualidad en el roster.

Penta, el campeón que más veces ha defendido su cinturón en la WWE actual

Fue el pasado 2 de marzo cuando Penta, el Zero Miedo, conquistó el Título Intercontinental de la WWE en un Monday Night WAR tras vencer a Dominik Mysterio. En otras palabras, el mexicano ya cuenta con más de tres meses con el campeonato en su cintura.

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En esta cantidad de tiempo, Penta ha defendido el campeonato que ostenta en un total de nueve ocasiones, siendo la última de estas hace unos días frente a Rey Mysterio. Con esta cantidad de defensas, el Zero Miedo es el luchador actual que más veces ha tenido este duelo en el roster principal.

A lo largo de estos tres meses, Penta ha defendido su presea dorada ante luchadores como El Original Grande Americano, Dragon Lee, Dominik Mysterio, Kofi Kingson, El Hijo del Vikingo, la lucha de escaleras en Wrestlemania 42, Ethan Page, Je’Von Evans y, finalmente, Rey Mysterio.

¿Penta podría pelear por un título más importante en WWE?

Distintos expertos en la materia consideran que Penta cuenta con el carisma, el micrófono y el expertise suficiente para buscar un título más importante en la empresa, lo anterior recordando que actualmente estos son ostentados por Cody Rhodes y Roman Reigns, respectivamente hablando.