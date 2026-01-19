¿Penta va por el Rey de Reyes de AAA? Esto es lo que se sabe de su participación

La AAA recién tuvo un evento espectacular donde se conoció al nuevo retador por el Megacampeonato de Dominik Mysterio. Y en medio de las luchas que se llevaron a cabo en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, apareció un pequeño mensaje de Penta Zero Miedo. Allí anunció que hablará de algo importante la semana próxima… mencionando de manera contundente el evento de Rey de Reyes.

¿Penta Zero Miedo competirá en el Rey de Reyes de AAA?

En medio del evento de la triple estelar, el oriundo de Ecatepec apareció para dar un mensaje a la afición. Indicó que sigue teniendo en la mira a Dominik, a El Grande Americano y al Hijo del Vikingo… pero aún más importante dijo que tiene una sorpresa para toda la afición. Ante eso, muchos quedaron con dudas del anuncio a compartir en unos días.

En la pequeña interacción que el Zero Miedo tuvo con Andrea Bazarte indicó que se cumplió ya un año desde que firmó con WWE. Sin embargo, también mencionó que en el 2016 se coronó como el Rey de Reyes de la empresa. Ante eso, comenzaron las especulaciones de lo que ocurrirá con él en este principio de año.

En aquel evento, quien todavía era conocido como Pentagón Jr, derrotó a Villano IV y a La Parka para recibir la espada que lo acreditó como el mejor luchador de la empresa. Allí la huesuda eliminó primero al Villano… para que posteriormente el Zero Miedo venciera a Jesús Alfonso Escoboza.

¿Qué anunciará Penta en AAA los siguientes días?

Probablemente la lesión que recientemente lo dejó fuera de actividad hizo que algunos cambios en su desarrollo se concretaran. En WWE había severas quejas de los fans al perder en múltiples ocasiones e incluso caer ante Dominik por el título Intercontinental. Mientras que en AAA se cebó su regreso como Lucha Brother, aunque Rey Mysterio acompañó a su hermano en Guerra de Titanes.

Ahora, al mencionarse Rey de Reyes, muchos se ilusionaron con ver al peleador compitiendo en este evento, el cual sucederá el sábado 14 de marzo en Puebla.