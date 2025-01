WWE: ¿Dónde y a qué hora sería el debut de Penta Zero Miedo en RAW?

La marca roja de WWE llega esta noche a la famosa plataforma de streaming de la “N”. La función de estreno será las 19:00 horas (tiempo del centro de México) con un episodio lleno de sorpresas.

El regreso de The Rock, el casi inminente debut de Penta Zero Miedo y la gira de retiro de John Cena serán los momentos más destacados de este capítulo inaugural.

Luchas estelares y momentos clave de la noche

El show comenzará con una promo de Triple H, director creativo de WWE, quien dará la bienvenida a la nueva etapa de la marca en plataformas de streaming. A partir de ahí, el espectáculo contará con cuatro combates destacados.

La lucha más esperada será el Tribal Combat entre Roman Reigns y Solo Sikoa, donde el ganador obtendrá la custodia de Paul Heyman como consejero especial.

Además, habrá un enfrentamiento entre CM Punk y Seth Rollins, quienes renovarán su intensa rivalidad, mientras que Jey Uso medirá fuerzas con Drew McIntyre en un combate que promete emociones.

En la rama femenina, Liv Morgan y Rhea Ripley disputarán el Campeonato Mundial Pesado Femenil de WWE, un enfrentamiento que podría redefinir la categoría.

¿Debuta Penta Zero Miedo?

Fuera de los combates, los segmentos prometen ser igual de impactantes. The Rock regresará con su personaje de Final Boss, generando especulaciones sobre su papel en The New Bloodline y un posible reto para Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido en WrestleMania 41.

Por otro lado, John Cena hará su primera aparición del año como parte de su gira de retiro. Este 2024 será su último año como luchador profesional, y su despedida definitiva está programada para diciembre, marcando el fin de una era.

Uno de los momentos más esperados será el debut del mexicano Penta Zero Miedo, quien llega a WWE tras su paso por AEW.



Su incorporación representa un gran paso para los luchadores latinos en la industria. Además, se espera la aparición de Logan Paul y la presencia de superestrellas de NXT para complementar el show.

Con un cartel lleno de acción y emociones, este primer episodio de WWE RAW en streaming promete ser un espectáculo inolvidable para los fanáticos. ¡La nueva era de WWE comienza hoy!