Este es el objetivo de Checo Pérez en el GP de Miami tras gran carrera en Japón

El fin de semana pasado se llevó a cabo el Gran Premio de Japón, el último de la temporada 2026 de la Fórmula 1 antes del parón de más de un mes que el automovilismo profesional sufrirá a partir de ahora. En este, el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, pudo sacar grandes conclusiones junto al resto de su equipo.

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Checo Pérez largó en la posición número 19 y terminó el Gran Premio de Japón en el puesto 17, lo cual sugiere una ganancia de dos posiciones. Y si bien es cierto que falta mucho por mejorar, el nacido en Jalisco entiende que va en un gran camino con Cadillac. Ahora bien, ¿qué resta por mejorar?

¿Qué debe mejorar Cadillac en el GP de Miami, según Checo Pérez?

El piloto de Cadillac pudo completar la carrera sin tener vueltas adicionales con respecto al primer lugar, hecho que no había conseguido en las carreras pasadas. Esta situación, aunque puede parecer insignificante, habla de la evolución que la escudería ha tenido con el pasar de las semanas.

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Ante este hecho, Checo Pérez tiene claro que Cadillac tiene que mejorar en dos puntos principales. El primero de ellos es evitar, en la medida de lo posible, los problemas mecánicos que se presentan al momento del despliegue de energía, así como en el motor y en la caja de cambios.

Sin embargo, el principal objetivo de Checo Pérez y Cadillac es reducir un segundo en cuanto a mejorar de vuelta con respecto a lo que se ha hecho en el pasado. Si la escudería obtiene esto, entonces seguramente tendrá mejores resultados de cara al Gran Premio de Miami, a disputarse el próximo domingo 3 de mayo.

¿Cuántos puntos tiene Cadillac tras tres carreras en la Fórmula 1 2026?

Después de tres carreras completas en el calendario 2026 de la Fórmula 1, Cadillac se ubica en los últimos lugares de la clasificación general de escuderías al no sumar ninguna unidad hasta ahora. Sin embargo, vale decir que un punto a favor de Checo Pérez es que ha podido concluir cada uno de estos circuitos.