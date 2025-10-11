deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Penta vs Dominik por el Campeonato Intercontinental; ¿cuándo y dónde será este evento de la WWE?

Dominik y Penta se verán las caras una vez más en la búsqueda del Campeonato Intercontinetal de la WWE. ¿Cuándo y dónde será este combate? Descúbrelo aquí.

penta-vs-dominik-campeonato-intercontinental-wwe-cuando-lugar.jpg
Instagram: Penta / Dominik
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Lo vivido en la última edición de Crown Jewel 2025 ha traído consigo algunas rivalidades que no se han terminado en la WWE, y una de ellas involucra a dos elementos mexicanos. Penta El Zero Miedo y Dominik Mysterio se volverán a ver las caras por el Campeonato Intercontinental de la empresa. ¿Cuándo y dónde será?

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

En estos momentos, Dominik Mysterio no solo es el campeón intercontinental de la WWE, sino que también ostenta el Megacampeonsto de la AAA. Del otro lado de la moneda se encuentra Penta, quien fue un fichaje de inicios de año y que buscará cerrar el 2025 como uno de los campeones más importantes de la compañía.

¿Cuándo se enfrentarán Penta y Dominik por el Campeonato Intercontinental WWE?

Si bien ambos no vieron participación en la última edición de Crown Jewel, vale decir que los dos se enfrentarán, una vez más, en los próximos días. Será en la siguiente edición de RAW cuando Penta y Dominik Mysterio se midan en el ring en la búsqueda de conquistar el Campeonato Intercontinental de la WWE.

Te puede interesar: Así fue la espectacular victoria de John Cena ante AJ Styles en Crown Jewel (VIDEO)

Te puede interesar: ¿Quién fue el exjugador del América que tuvo un mejor registro goleador que Messi y Cristiano?

Esta edición de Monday Night RAW, sin embargo, será distinta a las demás dado que se llevará a cabo en Australia, país en donde fue el Crown Jewel. Ante este hecho, debes saber que el RAW de este lunes 13 de octubre comenzará en punto de las 06:00 horas, tiempo centro de la República Mexicana.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Penta se mide a Dominik por el Campeonato Internacional de la WWE; sin embargo, en esta ocasión el luchador mexicano luce más sólido luego de las participaciones que ha tenido con otros elementos como AJ Styles, quien sí tuvo un encuentro en Crown Jewel.

¿Qué probabilidad hay de que Penta sea el nuevo Campeón Intercontinental?

En este punto es importante mencionar que, normalmente, los campeonatos de la WWE no suelen cambiar en ediciones cotidianas de RAW y SmackDown ; sin embargo, el hecho de que sea en Australia y, a su vez, una de las últimas del año, podría darle una nueva oportunidad a Penta, quien desea terminar como campeón de la empresa antes de que culmine el 2025.

