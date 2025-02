Penta Zero Miedo en WWE: HORA para ver RAW HOY lunes 10 de febrero de 2025

La WWE tiene streaming este lunes 10 de febrero con un episodio especial de RAW, el último antes de Elimination Chamber y podría aparecer Penta Zero Miedo.

Con un evento de dos horas y media sin comerciales, los fanáticos mexicanos estarán atentos a la posible participación de Penta Zero Miedo, quien brilló en el Royal Rumble. Aquí todos los detalles.

Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río

El programa comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) desde Nashville, Tennessee. Este RAW marca el inicio de la recta final hacia Elimination Chamber, con luchas clasificatorias y segmentos clave.

Cartelera y Horario: CM Punk, AJ Styles y Clasificatorias

El episodio promete acción y sorpresas. La cartelera confirmada incluye:

Segmento de CM Punk: Analizará su camino a Elimination Chamber

Regreso de AJ Styles: El fenómeno global hablará tras su reaparición en RAW

Luchas Clasificatorias:

Rey Mysterio vs. Logan Paul (masculino)

Lyra Valkyria vs. Bayley (femenino)

Duelo por parejas: Dakota Kai & IYO SKY vs. Liv Morgan & Raquel Rodriguez

Además, se esperan cameos sorpresa y avances sobre el retiro de John Cena, confirmado para 2025.

Penta Zero Miedo: ¿Volverá al cuadrilátero?

Tras su destacada actuación en el Royal Rumble 2025, donde duró 42 minutos y eliminó a un rival, todos preguntan si el luchador mexicano Penta Zero Miedo tendrá actividad en este RAW.



Originario de Ecatepec, Estado de México, el exestrella de AAA, CMLL y AEW se ha convertido en una figura clave en WWE desde su llegada a inicios del año.

Aunque su participación no está confirmada, fuentes cercanas sugieren que podría aparecer para consolidar su rumbo a Elimination Chamber. Además el propio luchador confirmó que está en Nashville, Tennessee.

Su estilo místico y carisma lo han posicionado como favorito de la afición, especialmente tras su reciente hazaña en el Royal Rumble.

Cómo Verlo

Plataforma: Exclusivo en streaming



Horario: 19:00 hrs (Centro de México)

Sede: Nashville, Tennessee

Duración: 2 horas y 30 minutos

Este RAW no solo define plazas para Elimination Chamber, sino que podría marcar el próximo paso de Penta Zero Miedo hacia la cima de WWE.

Con la mirada puesta en el mexicano y el cierre de la era de John Cena, la noche promete ser histórica.