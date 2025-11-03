Penta vs El Grande Americano; ¿por dónde y a qué hora ver WWE RAW hoy 3 de noviembre?

Este lunes 3 de noviembre se llevará a cabo una de las ediciones de RAW más llamativas de los últimos meses, misma que tendrá la presencia de dos mexicanos. Uno de ellos es Penta, el nacido en Ecatepec que tendrá un espectacular mano a mano frente a El Grande Americano.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta llega a esta edición de RAW WWE luego de caer -una vez más- en su lucha por el Campeonato Intercontinental de la empresa ante Rusev y Dominik Mysterio. El Grande Americano, por su parte, arriba después de una victoria frente a El Galeno del Mal en la última función de la AAA.

¿Dónde y a qué hora será la lucha entre Penta y El Grande Americano?

Después de su participación el sábado pasado, Penta, el Zero Miedo volverá al ruedo esta noche cuando se mida nada más y nada menos que a El Grande Americano, una de las luchas más esperadas de este lunes que traerá consigo un auténtico duelo de poder a poder.

Penta y El Grande Americano, personaje interpretado por Ludwig Kaiser, se verán las caras una vez más en la edición de WWE RAW de este lunes 3 de noviembre, la cual comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México. Si deseas ver esta batalla, puedes hacerlo a través de la plataforma Netflix.

¿Otro luchador mexicano estará presente en el WWE RAW de hoy?

La respuesta es sí. Así como ocurrirá con Penta y El Grande Americano, la afición mexicana podrá disfrutar de un duelo por los campeonatos mundiales de parejas de la WWE, mismos que actualmente ostentan AJ Styles y Dragon Lee. Estos se enfrentarán a Finn Bálor y JD McDonagh en una batalla con pronósticos reservados.

De igual modo, se espera la presencia de CM Punk como el nuevo campeón mundial pesado de la empresa, así como un duelo de parejas entre Nikki Bella y Stephanie Vaquer ante Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez. Finalmente, también habrá un combate por equipos entre Bayley y Lyra Valkyria ante Kairi Sane y Asuka.