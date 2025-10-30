deportes
Nota

Penta en WWE Saturday Night’s Main Event; conoce la CARTELERA, día y horario de la función

Penta, el Zero Miedo, volverá a la WWE y buscará nuevamente el Campeonato Intercontinental de la empresa cuando se enfrente a Dominik Mysterio y Rusev.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de uno de los eventos más importantes que la WWE tendrá en este mes. Todo está listo para una nueva edición de Saturday Night’s Main Event, motivo por el cual conocerás la cartelera, día y horario de una función en donde Penta estará presente.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Después de perderse algunos de los eventos más importantes de la WWE, Penta, el Zero Miedo volverá con fuerza en Saturday Night’s Main Event para continuar la rivalidad que tiene con Dominik Mysterio, así como la nueva enemistad que ha mostrado con Rusev desde su llegada a la empresa.

¿Cuál es la cartelera de Saturday Night’s Main Event, función en donde estará Penta?

A falta de unos días para que se lleve a cabo este evento, la WWE únicamente ha confirmado cuatro combates, aunque vale decir que se puede agregar uno o dos más después de lo que se verá en la edición de SmackDown de este viernes, marca que ha tenido una evolución significativa en las últimas semanas.

Dicho lo anterior, una de las batallas confirmadas para este evento es aquella que medirá a Penta, el Zero Miedo, con Rusev y Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental de la marca, uno de los títulos más llamativos que tiene la zona midcard de la empresa. Las otras luchas confirmadas son las siguientes:

  • Tiffany Stratton © vs Jade Cargill por el Campeonato Femenino de la WWE.
  • CM Punk vs Jey Uso por el Campeonato Mundial Pesado de la WWE, el cual está vacante por la lesión de Seth Rollins.
  • Cody Rhodes © vs Drew McIntyre por el Campeonato Indiscutido de la WWE.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será Saturday Night’s Main Event?

Prepárate, pues la función está más cerca que nunca. La nueva edición de Saturday Night’s Main Event se llevará a cabo este sábado 1 de noviembre en punto de las 17:00 horas, tiempo centro de México. Y para disfrutar de la función tu opción principal es a través de Netflix, aunque también puedes seguir de cerca el minuto a minuto mediante las redes sociales de la WWE.

